Як народити дитину від партнера, який травмувався або загинув на війні

Подбати про продовження роду під час війни може допомогти процедура кріоконсервації, тобто замороження біологічного матеріалу.

Замороження сперми дає можливість стати батьками військовим у разі травми, яка вплине на репродуктивне здоров'я, і навіть загибелі, кажуть у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Жінки-військові також може заморозити яйцеклітини і стати мамою у майбутньому. Однак для них процедура дещо складніша.

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Більш детально про процедуру розповідає ембріологиня Ольга Малюта у відео "Dovidka.Info".

Як заморозити біоматеріал і що для цього потрібно

Кріоконсервація – це метод заморожування та тривалого зберігання біологічних об’єктів у рідкому азоті. Ця технологія широко використовується під час лікування безпліддя.

Заморозити сперму чоловікам також рекомендують перед проходженням агресивної хіміотерапії, а також у разі якщо чоловік не може бути присутнім в день запліднення, коли його жінка лікується від безпліддя.

Замороження біоматеріалу роблять у клініці репродуктивної медицини, які лікують безпліддя і мають лабораторії.

Для чоловіків процедура займає один день. Необхідно прийти у клініку, здати біоматеріал і підписати документи. Напередодні треба здати аналізи на ВІЛ-СНІД, сифіліс та гепатити, а також утримуватися від сексу протягом 2-3 днів.

У жінок процедура складніша. Забору яйцеклітини передує гормональна стимуляція, яка зазвичай триває 1,5 місяця. Протягом цього терміну жінка мусить кожні 5-6 днів відвідувати лікаря, який досліджує, як ростуть фолікули і дозрівають яйцеклітини.

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Забір яйцеклітини відбувається шляхом оперативного втручання та робиться під наркозом.

Побічних дій для чоловіків немає, для жінок вони нечасті і зазвичай, пов’язані з операцією. Тому процедурі має передувати обстеження.

Лікар-терапевт також має дати висновок, чи має жінка змогу виносити дитину. Замороження яйцеклітини може бути неможливим через деякі чутливі до гормонів види раку.

Генетичне тестування перед процедурою не обов’язкове, але лікарі все ж таки радять його проходити.

Якщо пара давно разом і мріє про спільну дитину, можна заморозити вже запліднену яйцеклітину.

Біологічний матеріал чоловіків і жінок немає терміну придатності. За словами Ольги Малюти, одного разу дитина, зачата за допомогою замороженого біоматеріалу, народилася через 30 років.

"Діти нічим не відрізняються від зачатих природним шляхом", – каже лікарка.

Здача сперми або яйцеклітини не впливає на подальше репродуктивне здоров’я. Тобто, жінка, яка заморозила яйцеклітину, може завагітніти природним шляхом.

Як скористатися замороженим біоматеріалом

Під час здачі сперми чоловік підписує договір з клінікою, в якому треба вказати ім’я дружини, партнерки або навіть подруги, яка може скористатися його матеріалом у разі його загибелі. У офіційному шлюбі перебувати необов’язково.

Якщо у військового немає партнерки, використати його біоматеріал можна буде лише у разі травмування, за його згодою.

Жінка передати права на яйцеклітину не може навіть офіційному чоловікові. Якщо унаслідок травмування, вона втратить можливість виносити дитину, то може скористатися послугами сурогатної матері. Однак для цього вона мусить бути у шлюбі.