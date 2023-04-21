Як поводитися учасникам дорожнього руху, якщо поруч – "швидка"

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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21 квітня 2023

Учасникам дорожнього руху дуже важливо не заважати роботі екстрених служб, зокрема "швидкій допомозі", адже від цього залежить життя людей.

У Міністерстві охорони здоров’я України та Патрульній поліції розповіли, як поводитися водіям і пішоходам, якщо поруч із ними на проїжджій частині опинилася "швидка".

Рекомендації для водіїв

Якщо до вас наближається "швидка" з увімкненим світловим та звуковим або лише світловим сигналом, дайте їй дорогу і забезпечте безперешкодний проїзд. Для цього звільніть смугу, якою рухається "швидка", або тримайтеся якомога ближче до краю проїжджої частини.

У разі якщо ви наближаєтеся до "швидкої" з увімкненими світловим та/або звуковим сигналом, що стоїть на дорозі чи узбіччі, знижуйте швидкість до 40 км/год. Якщо регулювальник подає відповідний сигнал – зупиніться.

 Фото:pixelaway/Depositphotos

Продовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника.

Якщо ви перебуваєте в заторі, а на дорозі є розділювальна смуга (транспортне огородження чи зелена зона), то ті, хто рухаються у крайній лівій смузі мають розташувати авто якомога лівіше, а ті, хто у крайній правій – якомога правіше.

Коли розділювальної смуги немає автомобілі потрібно розмістити якомога правіше – так утвориться смуга, ширини якої достатньо для проїзду "швидкої".

Варто знати, що ненадання переваги у русі машині "швидкої допомоги", що рухається з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними маячками, карається штрафом у 680 гривень.

"Та, головне, важливо пам’ятати, що ціною вашого недотримання правил може стати чиєсь життя", – кажуть у МОЗ.

Рекомендації для пішоходів

Якщо ви хочете перейти дорогу і бачите "швидку" з увімкненими світловим та/або звуковим сигналом, ви маєте утриматися від переходу проїжджої частини або негайно залишити її. Пріоритет – у машини швидкої допомоги.

Права водія машини "швидкої допомоги"

Водій "швидкої" може відступати від правил дорожнього руху, що регулюють проїзд перехресть і пішохідних зон, обгін, швидкість руху тощо. Порушення правил допускається лише за умови увімкнення проблискового маячка і спеціального звукового сигналу. Проте звуковий сигнал може бути вимкнений.

Водночас водій "швидкої" має дотримуватися сигналів регулювальника.

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