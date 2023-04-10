Поліція оголосила підозру лікарці швидкої, яка не госпіталізувала дітей з отруєнням чадним газом

У Хмельницькому слідчі оголосили підозру лікарці бригади швидкої допомоги – майже 3 роки тому вона не госпіталізувала дітей, у яких було отруєння чадним газом.

25 та 27 жовтня 2020 року хлопчики віком 4 та 9 років померли від отруєння чадним газом, повідомляє поліція Хмельницької області.

У дітей була блювота і нудота, тому мама викликала швидку, однак їх не забрали до лікарні.

Слідчі кажуть, що лікарка не провела належне обстеження, не з’ясувала усіх можливих причин поганого самопочуття, неправильно встановила діагноз і не госпіталізувала дітей.

"Та швидка, яку мама викликала, не госпіталізувала. Вона думала, що це чи отруєння чи ротавірусна інфекція, бо була блювота і нудота.

А коли вже викликали другу швидку, молодший хлопчик був без ознак життя", – розповіли "УП. Життя" у пресслужбі.

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Медики повідомили про смерть дитини у поліцію. Друга швидка забрала старшого хлопчика до лікарні, але за 2 дні в реанімації він помер.

Мама дітей також була госпіталізована і її вдалося врятувати, розповіли у пресслужбі.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, встановили всі факти та провели спеціальні експертизи.

"В процесі розслідування кримінального провадження слідчі провели комплекс слідчих та процесуальних дій, призначили низку медичних експертиз", – кажуть правоохоронці.

Лікарці бригади швидкої медичної допомоги, яка у той день виїжджала на перший виклик про отруєння дітей, оголосили про підозру за ч. 2 статті 140 Кримінального кодексу України ("Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником").

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Слідство проводило ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури.