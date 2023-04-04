Таблетки для переривання вагітності є безпечними – аналіз понад сотні досліджень

Понад 100 наукових досліджень, які робилися у 26 країнах протягом понад 30 років, підтвердили безпеку та ефективність двох таблеток для переривання вагітності.

Йдеться про міфепристон та мізопростол, повідомляє The New York Times, який разом з медичними експертами зробив огляд досліджень.

Зазвичай препарати застосовують протягом перших 12 тижнів вагітності.

Згідно з результатами огляду, у середньому частота ускладнень після медикаментозного аборту склала 0,31%.

Ризики процедурного аборту складають 0,16%, а пологів – 1,4%.

"Немає великої наукової двозначності щодо безпеки та ефективності таблеток для переривання вагітності", – сказав доктор Калеб Александер, професор епідеміології та медицини Школи громадської охорони здоров’я імені Джона Гопкінса Блумберга.

Утім, незважаючи на численні наукові дані про безпеку двох таблеток для переривання вагітності, групи, які виступають проти абортів у Сполучених Штатах звернулися до федерального судді з проханням видати наказ про заборону використання препаратів. Противники абортів стверджують, що таблетки – небезпечні.

Якщо суди вищих інстанцій підтримають позов, у країні можуть скасувати аборти, більш ніж половина яких робляться за допомогою медикаментів.

"Використання цих двох хімічних препаратів для аборту завдає значних ушкоджень і шкоди вагітним жінкам і дівчатам", – заявляють групи проти абортів у своїй скарзі.

На доказ цієї шкоди позивачі посилаються на декілька досліджень, жодне з яких не суперечить дослідженням, опублікованим в огляді Times.

Натомість зазначені дослідження вказують на такі наслідки, як кровотеча та біль, або випадки відвідування відділення невідкладної допомоги після прийому таблеток.

Майже всі пацієнтки відчують кровотечу та біль під час медикаментозного аборту, оскільки таблетки по суті спровокують викидень.

"Це неприємний досвід. Кровотеча, природно, змушує людей хвилюватися", – сказала Ушма Упадхяй, професор репродуктивних наук з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

Згідно з аналізом досліджень, наявні наступні побічні ефекти та ускладнення, пов'язані з таблетками для аборту.

Легкі:

Зазвичай проходять без медичного втручання.

нудота;

діарея;

блювання;

головний біль;

запаморочення;

лихоманка;

жар або озноб.

Помірні:

Зазвичай передбачають медичне втручання на прохання пацієнта або за необхідності.

неповний аборт;

маткова інфекція, лікування якої потребує антибіотиків;

звернення до невідкладної допомоги.

Серйозні:

Без медичного втручання можуть завдати шкоди здоров’ю.

госпіталізація при серйозних ускладненнях;

переливання крові;

інфекція, що вимагає госпіталізації;

смерть.

Дослідження доктора Упадхяя показує, що більшість жінок не стикається з серйозними ускладненнями. Таблетки ефективні приблизно на 95%, 5% пацієнток потребують додаткової процедури для видалення залишків тканини або переривання вагітності.

Прибічники медикаментозних абортів кажуть, що це зазвичай небезпечні ситуації.

"Це не більш ризиковано, ніж якщо б вам зробили хірургічне втручання. Все дуже безпечно, з низьким ризиком ускладнень", – сказав доктор Адам Р. Джейкобс, медичний директор комплексного планування сім’ї в лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку.

Лише в одному з досліджень, на які посилаються позивачі, повідомляється про серйозні ускладнення під час прийому таблеток для аборту протягом 12-тижнів вагітності. У цьому дослідженні було розглянуто записи про понад 40 тис. медикаментозних абортів, проведених у Фінляндії на початку 2000-х років.

Повідомлялося, що 20% пацієнток спостерігалися у клініциста, найчастіше з приводу кровотечі і рідше для процедури видалення матки та завершення аборту.

Позивачі та інші групи, які виступають проти абортів, стверджують, що 20% з цього єдиного дослідження свідчить про те, що пацієнтки мають високий ризик ускладнень після прийому таблеток.

Утім, у самому дослідженні зазначено, що кровотеча очікується, серйозні ускладнення рідкісні, а медикаментозний аборт безпечний.

Доктор Оскарі Хейкінхеймо, автор фінського дослідження та професор акушерства та гінекології Гельсінського університету, сказав, що групи, які виступають проти абортів, неправильно тлумачать дані.

"Правильним науковим шляхом було б розглянути всю сукупність доказів. Якщо ви просто обираєте результати, які вам особисто подобаються, то це чиста нісенітниця", – сказав доктор Хейкінхаймо.

У відповідь доктор Донна Гаррісон, голова правління Альянсу медицини Гіппократа, яка є позивачем у позові, зазначила, що дослідники називають помірними, на її думку, серйозні ускладнення.

Утім, одним із найважливіших показників безпеки для будь-яких ліків є ризик смерті.

У 101 дослідженні 124 тис. медикаментозних абортів, про які йдеться в огляді Times, дослідники повідомили про одну смерть від інфекції, пов’язаної з абортом, і одну смерть з невідомих причин.

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США повідомило, що з 2000 року до червня 2022-го таблетки прийняли 5,6 млн жінок. З них померли 28, або 0,0005%. Деякі з цих смертей могли бути з інших причин.

Нагадаємо, нещодавно в Україні серед лікарів виникла дискусія, чи варто продавати засоби екстреної контрацепції за рецептом. Зокрема, йшлося про гормональний препарат Постинор, який треба приймати протягом 72-х годин після незахищеного статевого акту.