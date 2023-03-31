Чи варто відпускати екстрені контрацептиви за рецептом – позиція медиків

З 1 квітня 2023-го року низку лікарських засобів в аптеках можна буде придбати не тільки за паперовим, а й за електронним рецептом.

Рецептурні ліки і раніше мали відпускатися лише за призначенням лікаря, утім тепер їх можна буде отримати, зокрема, за електронним рецептом..

Незважаючи на це, у суспільстві почала точитися дискусія щодо необхідності рецептів на протизапальні препарати та гормональні контрацептиви.

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Як пояснив "Українській правді. Життя" головний педіатр медичної мережі "Добробут" Олексій Риков, усі препарати для контрацепції – це гормональні препарати і вони відпускаються лише за рецептом. Зокрема, і препарат Постинор.

Препарат Постінор приймається для екстреної контрацепції протягом 72 годин

Цей препарат, зазвичай, застосовується жінками, які зазнали сексуального насильства, для запобігання небажаної вагітності.

За словами заступниці міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, усі контрацептиви, зокрема екстреного застосування, є гормональними, тому можуть мати серйозний вплив на здоров’я та самопочуття жінки.

Вона радить жінкам у екстремальній ситуації звертатися за медичною допомогою, яка не обмежується виключно призначенням контрацептиву.

Утім, не всі погоджуються з тим, що для придбання контрацептиву потрібен рецепт.

"З одного боку, впевнена, є жінки, для яких це чи не єдиний метод контрацепції. Скільки їх – я не знаю. З іншого – у нас війна. Жінки дуже вразливі. І чи необхідні ці зайві рухи саме зараз? До речі, якщо почитати сайт NHS, то щось я не бачу там обов'язкового візиту до сімейного лікаря, щоб купити Постинор. А от місць, де його можна дістати – багато", – написала медична журналістка Наталя Бушковська.

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Журналістка Алла Котляр також не розуміє, чому препарат Постинор є рецептурним.

"Я не могла в це повірити. Контрацепція екстреної дії – 72 години – за рецептом?! Багато що з переліку можу зрозуміти. Але це? Що в голові?! Аборт, на думку тих, хто це в перелік вносив, менш шкідливий? Чи я щось не розумію?" – пише вона.

Інші дописувачі непокоються, що обмеження на придбання екстреної контрацепції може призвести до "хвилі ранніх вагітностей з необережності".

"Думаю, частина підлітків, у яких був не захищений секс, навряд побіжать до лікаря за рецептом на наступний ранок. А до 16 років і взагалі потрібна присутність батьків на прийомі у лікаря і не всі на таке наважаться. Як би нас найближчим часом не накрило хвилею ранніх вагітностей з необережності і через відсутність доступу до гормональних контрацептивів", – пише Анна Новосад у групі "Фемінізм UA".

Письменниця Євгенія Кузнецова навпаки підтримує видачу ліків, зокрема Постинора за рецептом.

"Від аптекарки знаю, що деякі дівчата сприймають постинор, як рутинний засіб контрацепції, приймаючи його щомісяця. При цьому бачу дорослих притомних людей, які влаштували істерику, що рецепти – це страшна заборона і обмеження їхніх прав, як наче для них розумних мають зробити виключення і продавати їм усе за бажанням. Самолікування і бездумне напихання себе ліками – це одна із складових, чому в Україні тривалість життя така, як вона є", – вважає Євгенія.

Лікар Іван Черненко вважає, що більшість ліків мають відпускатися по рецепту, оскільки пацієнти займаються самолікуванням.

Однак він припустив, що Постинор варто виключити з переліку рецептурних препаратів.

"Згоден, постінор має бути виключеним з рецептурних, але він був рецептурним і рік назад. І мені шкода, що спільнота гінекологів просто не звернула на це увагу", – написав Черненко.

Лікарка-гінекологиня, яка, зокрема працює на деокупованих територіях Наталя Лелюх назвала заборону продавати екстрену контрацепцію без рецепту "злочинним законом".

Вона навіть порівняла цю норму з кримінальними абортами.

"Екстрена контрацепція тому і має назву "екстрена", щоб її використати максимально швидко після статевого контакту, щоб запобігти небажаній вагітності. Якщо статевий акт був у п’ятницю, а жінка отримає рецепт лише у понеділок, то препарат не допоможе і буде небажана вагітність", – говорить Наталля Лелюх.

За її словами, при умові відсутності цілодобової медичної допомоги і обмежених ресурсів у нашій країні цю позначку у законі треба переглянути.

"Треба навчати людей користуватися контрацептивами, говорити з підлітками. Препарати контрацепції мають бути такими ж доступними як презервативи", – вважає вона.

"УП. Життя" запитала у МОЗ про ймовірність виключення екстреного контрацептиву з рецептурних препаратів і чекає на відповідь.

Довідка: Препарат Постінор (міжнародна та хімічна назви: левоноргестрел) приймається для екстреної контрацепції протягом 72 годин після незахищеного статевого акту або у разі, якщо застосований метод контрацепції був ненадійний.Протизаплідний засіб необхідно застосовувати винятково в „екстрених" випадках. Препарат не заміняє протизаплідні засоби, що застосовуються регулярно.