Як це – народити здорову дитину, маючи ВІЛ. Історія материнства

У суспільстві досі існують стереотипи про те, що жінки з ВІЛ не можуть народити здорових дітей. Утім, сьогодні – це реально.

До Дня матері розповідаємо історію жінки з ВІЛ із Кіровоградщини, яка четвертий рік насолоджується материнством.

"Під серцем – нове життя"

Про ВІЛ-позитивний статус Софія дізналася під час першого триместру вагітності. Їй було 28 років.

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"Це була спланована вагітність. Ми довго не мали дітей… Кілька років намагалися завагітніти, однак всі спроби були невтішні. Потім ми відпустили цю ситуацію. Поїхали з чоловіком за кордон на заробітки. Це був 2018 рік.

І яке то було щастя, коли я дізналася, що в мене під серцем зароджується нове життя. Чоловік також був щасливий. Ми повернулися додому. Гінеколог розповіла мені про обстеження, які я маю пройти. Я не відкладала", – згадує Софія.

Фото: irfanfirdaus19.yahoo.com/Depositphotos

"Я не вірила, що в мене ВІЛ"

Одне із медичних обстежень, які рекомендувала лікарка, був тест на діагностику ВІЛ-інфекції. Жінка розповідає, що спокійно пішла в маніпуляційний кабінет. Їй взяли з вени кров, яку направили із невеличкого міста в Кропивницький для дослідження. Через два тижні зателефонувала гінекологиня і запросила на прийом. Повідомила про ВІЛ.

"Мені сказали, що в мене ВІЛ-позитивний результат. У мене був шок, я ледь трималася. Медсестра дала склянку води. Мені стало страшно за дитину, яку ми так довго чекали… Я не вірила, що в мене ВІЛ… Далі мене направили на консультацію в кабінет "Довіра", – ділиться Софія.

Потрібен був певний час. Жінка навіть не одразу сказала чоловіку. Хоча розуміла, що вони повинні про це поговорити.

"Я думала, що це помилка. Я їздила в три лікарні, які знаходяться в різних містах. Результат був однаковий. У мене ВІЛ. Я сказала про це чоловіку. Він мене обійняв… Обстеження зробили і чоловіку, результат – негативний. ВІЛ був лише у мене… І міг бути в нашої дитини, якби я не прийняла свій ВІЛ-позитивний статус.

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Лікарка-інфекціоністка порадила звернутися за моральною підтримкою до соціальної працівниці Ольги Іваненко з благодійної організації "100 відсотків життя. Кропивницький". Вона переконала мене в тому, що я маю якнайшвидше розпочати лікування антиретровірусною терапією (АРТ), аби вірус не впливав на мій імунітет, аби його заблокувати, не передати дитині", – каже Софія.

"Я відчувала подвійну відповідальність"

Соціальна працівниця Ольга Іваненко почала супроводжувати Софію у 2018 році. На той момент для неї це була перша вагітна жінка, в якої виявили ВІЛ.

"Я відчувала на собі подвійну відповідальність. Я повинна була врятувати життя не лише мами, але і її дитини. Ми сіли у парку на лавці. Софія трохи заспокоїлася. Вона вже перестала шукати відповіді на питання: "як могла статися така помилка".

Вони з чоловіком дуже чекали дитину, бажали їй лише кращої долі. Тому вони уважно слухали про те, що Софії АРВ-терапію треба приймати щодня, що вона безкоштовна і доступна, видається в лікарні щомісяця", – розповідає Ольга Іваненко.

У Софії народився здоровий хлопчик. Він отримував профілактику до 18 місяців. Зараз йому майже чотири рочки. Він ходить в дитячий садок і дуже любить свою маму. Софія офіційно працевлаштована, щодня приймає ліки і відчуває себе здоровою жінкою. Її чоловік – військовий, захищає від ворога країну, дружину і сина.

Шанс народити здорову дитину

ВІЛ-позитивні жінки, які якнайшвидше почали прийом АРВ-терапії, мають всі шанси народити здорову дитину, стверджують лікарі.

"Вагітна жінка, дізнавшись, що в неї ВІЛ, повинна без будь-яких вагань приймати антиретровірусну терапію. У такої жінки шанси народити здорову дитину зростають до 98%. Звісно, якщо це ігнорувати, результат може бути іншим. ВІЛ-інфекція від матері до дитини може передатися під час вагітності або пологів.

Під час вагітності – через плаценту, амніотичні оболонки або навколоплідні води, а також під час інвазивних втручань, коли треба діагностувати у дитини певну патологію. Також під час пологів, коли дитина проходить через пологові шляхи. І вже потім після грудного вигодовування", – розповідає лікарка-інфекціоністка КНП "Світловодська центральна районна лікарня СМР", медична координаторка проєкту HealthLink Галина Талалаєва.

HealthLink – проєкті у сфері громадського здоров’я "Прискорення зусиль з протидії ВІЛ в Україні", який впроваджується БО "100% Життя" у партнерстві з МБФ Альянс громадського здоров’я за підтримки USAID – вже шість років рятує життя людям з ВІЛ, серед яких і вагітні жінки.

Вагітним жінкам обов’язково потрібно знати свій ВІЛ-статус заради свого здоров’я і майбутньої дитини. Лікарка радить пам’ятати, що обстеження на ВІЛ-інфекцію одне з обов’язкових для вагітних жінок. Його рекомендовано робити кожні три місяці.

"Якщо у мами ВІЛ, новонародженому дають крапельки – це профілактика, яка убезпечить від ВІЛ. Дитина їх отримує у перший місяць життя. Обстеження на ВІЛ-інфекцію роблять тричі до 18 місяців. Потім знімають з обліку", – розповідає Галина Талалаєва.

Фото: VictoriaGuzeeva/Depositphotos

Міфи серед вагітних з ВІЛ

У суспільстві досі існують стереотипи, що вагітна жінка з ВІЛ чи батько має "багато шансів" передати дитині ВІЛ-інфекцію. Галина Талалаєва називає найпоширеніші, які чує від пацієнток.

❌ Міф. Вагітна жінка не може народити здорову дитину

✅ Факт. Якщо жінка приймає АРТ, вона народить здорову дитину.

❌ Міф. ВІЛ-позитивний батько інфікує свою дитину

✅ Факт. Існує лише три шляхи передачі ВІЛ-інфекції: через кров – при використанні нестерильних шприців, голок чи іншого інструментарію (найчастіше це трапляється при ін’єкційному введенні наркотичних речовин, але також ризикованими є процедури пірсингу і татуювань); статевим шляхом; від матері до дитини під час вагітності, пологів і годування грудьми.

❌ Міф. Діти з ВІЛ народжуються з вадами або передчасно

✅ Факт. Жінки, які отримують АРВ-терапію, народжують дітей без ВІЛ. І виношують їх всю вагітність.

Лікування доступне і безкоштовне

Люди з ВІЛ не відчувають себе "не такими". Вони живуть звичайним повноцінним життям за умови, що щоденно приймають антиретровірусну терапію. Це таблетки, які варто приймати один чи два рази протягом доби – залежно від схеми лікування, яку лікар призначає індивідуально.

Після того, як встановлено діагноз ВІЛ-інфекція, лікар підбирає оптимальну схему лікування, а пацієнт обирає найзручніший шлях отримання ліків. В Україні терапія безкоштовна і доступна.

Видача АРТ може проводитися в Центрі профілактики і боротьби зі СНІДом, кабінеті "Довіри", кабінеті інфекційних захворювань поліклініки або консультаційно-діагностичного центру за місцем проживання. У різних містах України є також інші опції: наприклад, в Києві пацієнти можуть отримувати АРТ за рецептом лікаря у певних аптеках.

Детально ознайомитися, як відбувається лікування, можна за посиланням.

"ВІЛ-позитивні пацієнти самостійно отримують ліки у кабінеті "Довіра", кабінеті інфекційних захворювань поліклініки, обласному Центрі профілактики і боротьби з ВІЛ/CНІДом.

Головне – не пропускати прийом ліків і не припиняти, адже тоді у ВІЛ є всі шанси зруйнувати імунітет людини. АРВ-терапія пригнічує розмноження вірусу і зміцнює імунітет. Пам’ятайте: ми відповідальні за своє здоров’я, коханих людей і своїх діток", – підсумовує розмову Галина Талалаєва.

Вікторія Семененко, спеціально для УП. Життя