Як це – народити здорову дитину, маючи ВІЛ. Історія материнства

У суспільстві досі існують стереотипи про те, що жінки з ВІЛ не можуть народити здорових дітей. Утім, сьогодні – це реально.

До Дня матері розповідаємо історію жінки з ВІЛ із Кіровоградщини, яка четвертий рік насолоджується материнством.

"Під серцем – нове життя"

Про ВІЛ-позитивний статус Софія дізналася під час першого триместру вагітності. Їй було 28 років.

"Це була спланована вагітність. Ми довго не мали дітей… Кілька років намагалися завагітніти, однак всі спроби були невтішні. Потім ми відпустили цю ситуацію. Поїхали з чоловіком за кордон на заробітки. Це був 2018 рік.

І яке то було щастя, коли я дізналася, що в мене під серцем зароджується нове життя. Чоловік також був щасливий. Ми повернулися додому. Гінеколог розповіла мені про обстеження, які я маю пройти. Я не відкладала", – згадує Софія.

Фото: irfanfirdaus19.yahoo.com/Depositphotos

"Я не вірила, що в мене ВІЛ"

Одне із медичних обстежень, які рекомендувала лікарка, був тест на діагностику ВІЛ-інфекції. Жінка розповідає, що спокійно пішла в маніпуляційний кабінет. Їй взяли з вени кров, яку направили із невеличкого міста в Кропивницький для дослідження. Через два тижні зателефонувала гінекологиня і запросила на прийом. Повідомила про ВІЛ.

"Мені сказали, що в мене ВІЛ-позитивний результат. У мене був шок, я ледь трималася. Медсестра дала склянку води. Мені стало страшно за дитину, яку ми так довго чекали… Я не вірила, що в мене ВІЛ… Далі мене направили на консультацію в кабінет "Довіра", – ділиться Софія.

Потрібен був певний час. Жінка навіть не одразу сказала чоловіку. Хоча розуміла, що вони повинні про це поговорити.

"Я думала, що це помилка. Я їздила в три лікарні, які знаходяться в різних містах. Результат був однаковий. У мене ВІЛ. Я сказала про це чоловіку. Він мене обійняв… Обстеження зробили і чоловіку, результат – негативний. ВІЛ був лише у мене… І міг бути в нашої дитини, якби я не прийняла свій ВІЛ-позитивний статус.

Лікарка-інфекціоністка порадила звернутися за моральною підтримкою до соціальної працівниці Ольги Іваненко з благодійної організації "100 відсотків життя. Кропивницький". Вона переконала мене в тому, що я маю якнайшвидше розпочати лікування антиретровірусною терапією (АРТ), аби вірус не впливав на мій імунітет, аби його заблокувати, не передати дитині", – каже Софія.

"Я відчувала подвійну відповідальність"

Соціальна працівниця Ольга Іваненко почала супроводжувати Софію у 2018 році. На той момент для неї це була перша вагітна жінка, в якої виявили ВІЛ.

"Я відчувала на собі подвійну відповідальність. Я повинна була врятувати життя не лише мами, але і її дитини. Ми сіли у парку на лавці. Софія трохи заспокоїлася. Вона вже перестала шукати відповіді на питання: "як могла статися така помилка".

Вони з чоловіком дуже чекали дитину, бажали їй лише кращої долі. Тому вони уважно слухали про те, що Софії АРВ-терапію треба приймати щодня, що вона безкоштовна і доступна, видається в лікарні щомісяця", – розповідає Ольга Іваненко.

У Софії народився здоровий хлопчик. Він отримував профілактику до 18 місяців. Зараз йому майже чотири рочки. Він ходить в дитячий садок і дуже любить свою маму. Софія офіційно працевлаштована, щодня приймає ліки і відчуває себе здоровою жінкою. Її чоловік – військовий, захищає від ворога країну, дружину і сина.

Шанс народити здорову дитину

ВІЛ-позитивні жінки, які якнайшвидше почали прийом АРВ-терапії, мають всі шанси народити здорову дитину, стверджують лікарі.

"Вагітна жінка, дізнавшись, що в неї ВІЛ, повинна без будь-яких вагань приймати антиретровірусну терапію. У такої жінки шанси народити здорову дитину зростають до 98%. Звісно, якщо це ігнорувати, результат може бути іншим. ВІЛ-інфекція від матері до дитини може передатися під час вагітності або пологів.

Під час вагітності – через плаценту, амніотичні оболонки або навколоплідні води, а також під час інвазивних втручань, коли треба діагностувати у дитини певну патологію. Також під час пологів, коли дитина проходить через пологові шляхи. І вже потім після грудного вигодовування", – розповідає лікарка-інфекціоністка КНП "Світловодська центральна районна лікарня СМР", медична координаторка проєкту HealthLink Галина Талалаєва.

HealthLink – проєкті у сфері громадського здоров’я "Прискорення зусиль з протидії ВІЛ в Україні", який впроваджується БО "100% Життя" у партнерстві з МБФ Альянс громадського здоров’я за підтримки USAID – вже шість років рятує життя людям з ВІЛ, серед яких і вагітні жінки.

Вагітним жінкам обов’язково потрібно знати свій ВІЛ-статус заради свого здоров’я і майбутньої дитини. Лікарка радить пам’ятати, що обстеження на ВІЛ-інфекцію одне з обов’язкових для вагітних жінок. Його рекомендовано робити кожні три місяці.

"Якщо у мами ВІЛ, новонародженому дають крапельки – це профілактика, яка убезпечить від ВІЛ. Дитина їх отримує у перший місяць життя. Обстеження на ВІЛ-інфекцію роблять тричі до 18 місяців. Потім знімають з обліку", – розповідає Галина Талалаєва.

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Міфи серед вагітних з ВІЛ

У суспільстві досі існують стереотипи, що вагітна жінка з ВІЛ чи батько має "багато шансів" передати дитині ВІЛ-інфекцію. Галина Талалаєва називає найпоширеніші, які чує від пацієнток.

❌ Міф. Вагітна жінка не може народити здорову дитину

✅ Факт. Якщо жінка приймає АРТ, вона народить здорову дитину.

❌ Міф. ВІЛ-позитивний батько інфікує свою дитину

✅ Факт. Існує лише три шляхи передачі ВІЛ-інфекції: через кров – при використанні нестерильних шприців, голок чи іншого інструментарію (найчастіше це трапляється при ін’єкційному введенні наркотичних речовин, але також ризикованими є процедури пірсингу і татуювань); статевим шляхом; від матері до дитини під час вагітності, пологів і годування грудьми.

❌ Міф. Діти з ВІЛ народжуються з вадами або передчасно

✅ Факт. Жінки, які отримують АРВ-терапію, народжують дітей без ВІЛ. І виношують їх всю вагітність.

Лікування доступне і безкоштовне

Люди з ВІЛ не відчувають себе "не такими". Вони живуть звичайним повноцінним життям за умови, що щоденно приймають антиретровірусну терапію. Це таблетки, які варто приймати один чи два рази протягом доби – залежно від схеми лікування, яку лікар призначає індивідуально.

Після того, як встановлено діагноз ВІЛ-інфекція, лікар підбирає оптимальну схему лікування, а пацієнт обирає найзручніший шлях отримання ліків. В Україні терапія безкоштовна і доступна.

Видача АРТ може проводитися в Центрі профілактики і боротьби зі СНІДом, кабінеті "Довіри", кабінеті інфекційних захворювань поліклініки або консультаційно-діагностичного центру за місцем проживання. У різних містах України є також інші опції: наприклад, в Києві пацієнти можуть отримувати АРТ за рецептом лікаря у певних аптеках.

Детально ознайомитися, як відбувається лікування, можна за посиланням.

"ВІЛ-позитивні пацієнти самостійно отримують ліки у кабінеті "Довіра", кабінеті інфекційних захворювань поліклініки, обласному Центрі профілактики і боротьби з ВІЛ/CНІДом.

Головне – не пропускати прийом ліків і не припиняти, адже тоді у ВІЛ є всі шанси зруйнувати імунітет людини. АРВ-терапія пригнічує розмноження вірусу і зміцнює імунітет. Пам’ятайте: ми відповідальні за своє здоров’я, коханих людей і своїх діток", – підсумовує розмову Галина Талалаєва.

Вікторія Семененко, спеціально для УП. Життя