Бігла в укриття за 2 години після пологів. Три історії материнства в умовах війни

У час війни матері стикаються з новими викликами, зокрема – вимушеними пологами вдома, бо "швидкі" не пропускають окупанти, з браком памперсів, харчування чи ліків.
А ще – з відчуттям безпорадності, бо жодна мама не вимозі гарантувати безпеку своєї дитини під обстрілами.
"Українська правда. Життя" поспілкувалися з жінками, які народили під час війни та змінили своє життя, аби вберегти найцінніших.
Бігла в укриття за 2 години після пологів
Юлія народила довгоочікувану донечку у Харкові на другий день війни під час обстрілів.
– Це було страшно. 24-го ми, як і вся Україна, прокинулись від вибухів. У мене через стрес відійшли води, але перейми не почалися. Першу ніч я провела у підвалі з іншими породіллями та молодими мамами.
Я народила донечку Ярославу 25 лютого о 3-ій дня. Як раз тоді у Харкові звідусіль лунали вибухи, було чутно обстріли. Хотіла спуститися в укриття, але у мене почалась кровотеча. Довелось лишитися у родзалі з лікарями. Я чула вибухи, а разом з тим медсестри заклеювали вікна скотчем.
Лікарі зупинили кровотечу, тож вона з чоловіком та дитиною спустилася в укриття.
– Я не могла уявити, що вже за 2 години після пологів буду бігти в укриття. Але поруч був коханий чоловік, а на руках спала донечка.
Мені здавалось, що війни в якийсь момент просто не існує, бо я мала все, про що так мріяла. Материнство – це безмежне щастя, але й це не описує всього спектру радості.
Замість трьох днів у пологовому Юля з Ярославою провели п'ять.
|Фото з архіву Юлії
– Ми попросили лікарів відтермінувати виписку. А коли термін добіг кінця, то застрибнули в машину і поїхали до Запоріжжя.
Нам пощастило виїхати у 15-хвилинний коридор тиші. Бо потім, кажуть, Харків накривали вогнем понад 2 години.
Юля каже, що раніше чула багато нарікань, а часом й сама була незадоволена квартирою чи якимись дрібничками. Але війна та маленька донечка докорінно змінили її життя.
– Я стала більше цінувати свого чоловіка, любити його. Бо він був зі мною весь час, за можливості – заспокоює мене та допомагає з дитиною.
Найскладнішим для мене було поміняти свій образ життя: довелось перекроїти звички. Але коли бачиш, що дитина тобі посміхається – то забуваєш про все на світі.
Вона додає, що втікали з мінімумом речей – без колиски чи візочка. Лише немовля на руках.
– Звісно, хотілося б жити у своєму місті, возити доньку у візочку, який ми так довго обирали та заколисувати у ліжечку, яке шукали. А ще – гуляти улюбленим парком.
Зараз ми у безпеці, можемо втрьох гуляти біля озера. Все сталося інакше, проте найважливіше бажання – проводити якомога більше часу поруч – здійснилося.
|Ілюстративне фото. Автор Aditya Romansa / Unsplash
Міркувала, що страшніше: якщо діти помруть від голоду чи від бомби
Запоріжанка Євгенія стала мамою вперше у 21 рік. Вона каже, що це було усвідомлене рішення. За кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Женя стала мамою вдруге.
– Молодшому синові виповнилося 3 тижні, коли розпочалася війна. Пам'ятаю, як я стояла біля вінка, годувала Михасика грудьми і паралельно гортала стрічку новин. У кількох Telegram–каналах писали, що Запорізький аеропорт буде закрито до 7–ї ранку, але причину не вказали.
В цей момент над нашим будинком у спальному районі пролетів винищувач. Це було так страшно! Я, звичайно, миттєво в сльози. Чоловік забіг у кімнату та повідомив новини: що Одесу та Київ бомблять, почалася війна.
Того ж дня занедужала й старша донька Софійка. У неї різко підскочила температура, а у домашній аптечці закінчилося жарознижувальне.
– Чоловік обійшов усі аптеки, вистояв усі черги, але потрібний препарат розкупили. Він приніс якийсь сироп, котрий зовсім не діяв. Тож доводилось діяти старим дідівським способом: обтирати, щоб збити температуру, а тоді бігти до молодшого сина годувати. Коли діти хворіють – завжди складно, а тут ще й війна та сирени.
Євгенія розказала, що виїжджати вона не планувала, бо син надто маленький. Було багато страхів: наприклад, як бути, якщо він в дорозі захворіє, чи зникне молоко?
– У пріоритеті було зберегти лактацію. Бо стрес, новини та дефіцит певних продуктів тому могли посприяти. Друга складність, з якою ми зіштовхнулись – це відсутність готівки у перші дні. Бо деякі магазини відмовлялись приймати платежі картою, а "живих грошей" ніде нема. Навіть памперси не могли купити.
|Сімейне фото з хрестин Михайла. Світлина з архіву
Наступні дні війни не дуже відрізнялися один від одного. Була похмура та холодна погода, а по вечорах сирени вмикали ще й внутрішню тривогу.
– Я брала до себе в ліжко молодшого сина у перші дні війни. В один з вечорів уява малювала жахливі картини. Я продумувала, як зможу прикрити дитину від осколків своїм тілом, якщо снаряд потрапить у будинок.
У сусідній кімнаті спала донька, якій ще немає 8 років. І я постійно думала, що вона там одна. Бували й геть песимістичні думки. Наприклад, я міркувала, що страшніше: якщо діти помруть від голоду чи від бомби.
Маленький Михайло прокидався не від сирен, а від загального занепокоєння. Воно ніби відчувалось у повітрі. А доньку спершу намагались заспокоїти, мовляв, все буде добре. Але за півтора місця війна не закінчилась, і між мамою й донькою відбувся дуже серйозний діалог.
Якось я прийшла побажати добраніч Софійці та вона запитала:
– Мамо, а у нас у країні війна?
– Так.
– Я тобі чесно хочу зізнатися: мам, мені так страшно!
Я сиділа поруч, у мене котилися сльози. Я не могла їй збрехати, що скоро все налагодиться, і чесно зізналася:
– Доню, мені теж дуже страшно.
То справді був переломний момент для нас обох.
Звичайно, вона плакала, переживала. Але ми навчили її грати у карти.
– Я замовила багато пазлів та настільних ігор. Тому ми намагаємося проводити якнайбільше часу разом, відволікатися від ситуації. Ми згуртувалися, стали проводити разом так багато часу, що навіть і не мріяли!
|Софійка розважає брата. Фото з архіву
Я зробила для себе багато висновків. Найважливіший: у материнстві дуже важливо не здаватися. Важливо показувати, що ти тримаєшся і не здався. Ти маєш бути не просто мамою – а воїном! Має бути войовничо налаштованим захищати себе та своїх дітей.
Вп'яте стала мамою під обстрілами
Анна і Садай у шлюбі рік. У жінки від попереднього шлюбу є двоє старших донечок – 22 та 21 рік, а ще – двоє хлопців віком 5 та 10 років.
Коли почалась війна і їхнє село на Чернігівщині окупували, подружжя зрозуміло, що народжувати спільну дитину доведеться в окупації.
– Першочерговим завданням було стати командою. До нас приїхала старша вагітна донька з Харкова з чоловіком та сквером.
Ми бачили серед односельчан, як люди розсварилися настільки, що під час обстрілів розбігалися по різних хатах. Тож ми зробили все, щоб згуртуватися та розподілили обов'язки.
|Вагітність під час війни. Ілюстративне фото Freestocks / Unsplash
Анна розказує, що коли старша донька була ще в Харкові, то була трохи вередлива. Але коли приїхала на Чернігівщину, зрозуміла, що тут не до капризів.
– Ми з нею об'єднали сили: ходили вдвох по воду. Треба було пройти до сусіда через двір та через дорогу. В мирний час то невелика відстань, може метрів 150, але під обстрілом двом вагітним жінкам з водою – то нелегко! Ми брали тачку, набирали воду і, як два колобки, потихеньку рушали.
Ми побачили, що росіяни побожно ставляться до вагітних, і тим користалися.
Пологи почались на кілька днів раніше за встановлений термін, у день, коли російські війська накривали вогнем все навколо. Анна народила вдома: кухню адаптували під пологовий зал, а чоловік, свекор та старша донька були за акушерів.
– Пологи видались важкими: думала, що буде легше. Через сильні обстріли я розуміла, що доставити до лікарні мене не зможуть, це надо небезпечно. Але у нас вийшло!
Під час розмови Мирослава прокинулась і трохи агукала. Анна почала годувати найменшу доньку і продовжила:
– У мене цікаво вийшло із материнством. Дівчат я народжувала в глибинці у селі, де памперси не признавали. Тоді пройшла своєрідний курс молодої мами-бійця. Хлопці народжувались вже у більш цивілізованих умовах. А найменша Мирослава – вдома, під обстрілами.
Навіть саме народження дуже відрізнялося: з дівчатами то було щось нове, з хлопцями – усвідомлене материнство і цінність синів у сім'ї, а Мирослава – по відчуттях дуже мудра і доросла. Ніби не я їй допомагаю, а вона – мені.
|Щасливий тато. Фото з архіву
Анна зізнається, що до народження доньки пакунок у пологовий був зібраний лише наполовину. Вона каже, що була лише маленька упаковка памперсів, які за кілька днів після народження скінчились. Тож у нагоді стали навички, коли жінка ростила дівчат майже в польових умовах.
Старший син часто просинається серед ночі та плаче. Анна каже, у нього панічні атаки через війну. Після того хлопець прибігає обнімати батьків зі словами: "Ви ж будете жити?".
– Коли дуже прилітало, ми усією сім'єю сиділи під сходами у маленькому просторі, взявшись за руки, обнявшись. То він більше на нас дивився, ніж за себе переживав. Я з ним психологічно це пропрацьовую.
А менший – Андрій – такий молодець! Мені не треба було його заспокоювати. Він у сховищі каже: "А нумо співати! Ого! Салюти! Як на Новий рік!". Інколи гатили так, що доводилось закладати вату у вуха. Тоді ми голосніше співали.
Анна вважає найголовнішим у материнстві – впоратись і виростити здорових людей в усіх сенсах.
– Я б не сказала, що материнство – це аж так складно. Цим просто треба жити.
Вікторія Андрєєва, УП.Життя
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