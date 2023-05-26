45-річний американець перелив собі кров 17-річного сина, щоб омолодитися

45-річний американський підприємець-мільярдер Браян Джонсон, який щорічно витрачає до 1,5 млн доларів, на те, щоб повернути собі тіло 18-річного хлопця, перелив собі кров сина для омолодження.

Про це повідомляє Bloomberg.

3 квітня Браян Джонсон привів у клініку поблизу Далласа свого 17-річного сина Талмаджа та 70-річного батька Річарда.

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Чоловіки обмінялися плазмою крові трьох поколінь. Спершу у Талмаджа забрали літр крові і розділили його на рідку плазму, еритроцити, лейкоцити та тромбоцити.

Браян та його син Талмадж

Далі таку ж саму процедуру проходив Браян. Потім у його вени ввели плазму сина. У Річарда також взяли кров і влили йому плазму Браяна.

Раніше Браяну вже перелили кров молодого анонімного донора. Джонсон ретельно його перевірив, щоб переконатися, що людина має ідеальний індекс маси тіла, веде здоровий спосіб життя та нічим не хворіє.

Чоловік вірить у те, що кров молодих людей допоможе йому омолодитися.

Що відомо про Браяна Джонсона

Джонсон зробив собі ім’я в галузі технологій як колишній керівник компанії з цифрових платежів.

З 35 років чоловік почав витрачати мільйони доларів на рік на свою мрію – мати мозок, серце, легені, печінку, нирки, сухожилля, зуби, шкіру, волосся, сечовий міхур, пеніс і пряму кишку такі, як у 18-річного юнака.

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Бізнесмен хоче повернути собі тіло 18-річного хлопця

Він вкладав кошти у медичну діагностику та лікування у поєднанні з ретельно розробленим режимом харчування, сну та фізичних вправ. Чоловік хотів побачити, чи зможе він уповільнити, а можливо, навіть повернути назад процес старіння.

Джонсон дотримується жорсткої веганської дієти

Джонсон має команду з 30 лікарів, яка йому допомагає і яку очолює 29-річний Олівер Золман.

Зокрема, Джонсон дотримується жорсткої веганської дієти, тренується щоденно у звичайному режимі та три рази на тиждень – інтенсивно. Перед сном чоловік вдягає окуляри, які блокують синє світло.

Тренується щоденно у звичайному режимі та три рази на тиждень – інтенсивно

Щомісяця Браян проходить десятки медичних процедур, деякі з яких досить екстремальні та болючі, а потім вимірює їхні результати за допомогою додаткових аналізів крові, МРТ, УЗД і колоноскопії.

Щомісяця Браян проходить десятки медичних процедур

Лікарі результатами Джонсона задоволені, вони кажуть, що його тіло молодшає.Медики зазначають, що завдяки зусиллям Джонсон принаймні здоровіший за більшість 45-річних.

Жир у його тілі коливається від 5% до 6%, що залишає його м’язи та вени повністю видимими через шкіру. Тести показали, що чоловік зменшив свій загальний біологічний вік щонайменше на 5 років: у нього серце – 37-річного, шкіра – 28-річного, а об’єм легенів і фізична форма – 18-річного.

Чому Джонсон наважився на переливання крові

Команда лікарів Джонсона схвалила процедуру переливання крові як профілактику зниження когнітивних функцій і, можливо, для запобігання хворобам Паркінсона та Альцгеймера.

Оскільки Джонсон досліджує свою кров, мозок і органи дуже детально, він сподівається, що зможе визначити будь-які зміни, що відбуваються в результаті переливання.

Підприємець зіткнувся зі шквалом критики з моменту, коли вперше оприлюднив дані про своє омолодження.

Браян з батьком та сином

Утім, він стверджує, що хоче побачити, що корисно для людського тіла і відкрити розум людей для нових ідей.

Результатами переливання крові Джонсон обіцяє поділитися найближчим часом.

Звідки взялися дані про те, що переливання крові юних донорів омолоджує

У традиційній медицині інфузії плазми використовують для лікування печінки, опіків та захворювань крові. Під час пандемії COVID-19 деяким пацієнтам вводили плазму крові людей, які одужали від хвороби та мали антитіла. Хоча Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала відмовитися від цієї практики у 2021 році.

Ідея використання плазми для омолодження набула популярності після експериментів, під час яких вчені буквально зшивали разом старших і молодших мишей, дозволяючи їм мати спільну систему кровообігу.

Старші суб'єкти продемонстрували покращення когнітивних функцій, метаболізму та структури кісток. Існують також докази того, що часта здача крові донорами може покращити їхній стан здоров'я та запобігти деяким захворюванням.

Деякі дослідники, які аналізують сферу довголіття, застерігають від планових переливань плазми серед здорових людей.

"Ми не навчилися достатньо, щоб припустити, що це життєздатне лікування людини від будь-чого. Для мене це грубо, без доказів і відносно небезпечно", – каже Чарльз Бреннер, біохімік з Національного медичного центру City of Hope у Лос-Анджелесі.

Фото з instagram-сторінки Браяна Джонсона