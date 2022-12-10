Корейці помолодшають на рік-два: Південна Корея змінить систему підрахунку віку

У червні 2023 року Південна Корея має перейти на міжнародний стандарт підрахунку віку, який використовують більшість країн світу, зокрема Україна.

Відповідний закон ухвалив корейський парламент 8 грудня, повідомляє CNN.

Південна Корея відмовляється від власної системи підрахунку віку, згідно з якою дитині виповнюється 1 рік при народженні, а кожного 1 січня – додається ще один рік.

Натомість міжнародний спосіб обчислення передбачає, в день народження на світ вік немовляти становить 0 років, а вік додається щороку в цей день.

Унаслідок переходу на цю систему жителі Південної Кореї офіційно "помолодшають" на рік чи два.

"Перегляд системи спрямований на зменшення непотрібних соціально-економічних витрат, оскільки через різні способи обчислення віку відбуваються юридичні та соціальні суперечки, а також плутанина", – сказав Ю Санг-Бам із керівної партії "Влада народу", пише Reuters.

Як у Кореї рахували вік і що зміниться?

Фото: gjohnstonphoto /Depositphotos

Зараз у південнокорейців прийнято мати не один вік, а три – "міжнародний вік", "корейський вік" і "календарний вік". "Корейський вік" означає, що людині при народженні виповнюється 1 рік, а наступний рік додається кожного 1 січня.

Тобто дитину, народжену у новорічну ніч, вважали двохрічною, як тільки годинник пробивав північ. Утім, ця система не використовувалася для призову в армію, дозволу на вживання алкоголю чи укладання шлюбу.

У деяких випадках жителі Південної Кореї також використовують свій "календарний вік" – своєрідну суміш між міжнародним і корейським. За цим способом обчислення немовлятам виповнюється 0 років у день їх народження, але рік до віку додають кожного 1 січня.

Наприклад, виконавець пісні "Gangnam Style" Psy народився 31 грудня 1977 року. Його "міжнародний вік" складає 44 роки, "календарний" – 45 років, а "корейський" – 46.

Різні методи обчислення віку призводили до плутанини і до того, що жінки намагалися не народжувати дітей у певні місяці, як-от грудень.

Багато законодавців добивалися зміни застарілих норм і зрештою парламент підтримав цю ініціативу. З червня 2023 року в усіх офіційних документах має використовуватися "міжнародний вік".

"Держава та органи місцевого самоврядування повинні заохочувати громадян використовувати свій "міжнародний вік" і проводити для цього необхідну рекламу", – йдеться у законі.

Нагадаємо, раніше вчені пояснили, чому ви почуваєтеся старшими або молодшими за свій реальний вік.