За допомогою ШІ вчені виявили новий антибіотик, який знищує одну з найнебезпечніших бактерій

За допомогою штучного інтелекту (ШІ) вчені виявили новий антибіотик, який здатний знищити одну із найсмертоносніших бактерій у світі.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дослідження Університету Макмастера.

Штучний інтелект допоміг вченим з Канади та США правильно підібрати хімічні речовини. У результаті науковці виявили потужний експериментальний антибіотик під назвою абауцин, який потребує додаткових тестів перед використанням.

Як йдеться у дослідженні, цей науковий прорив також може стати початком розв'язання глобальної проблеми стійкості до антимікробних препаратів.

Дослідники зосередилися на одному з найпроблемніших видів бактерій – Acinetobacter baumannii, який може інфікувати рани та викликати пневмонію. Це одна з трьох "супербактерій", яку Всесвітня організація охорони здоров’я визначила як "критичну" загрозу. Цей вид часто здатний протидіяти численним антибіотикам і приносить чимало проблем у лікарнях і будинках для людей похилого віку, де він може виживати на поверхнях і медичному обладнанні.

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Доктор Джонатан Стоукс з Університету Макмастера описує цю бактерію як "суспільного ворога номер один", оскільки вона "стійка майже до всіх антибіотиків".

Як йдеться у дослідженні, відкрити нові антибіотики проти A. baumannii дуже складно за допомогою звичайних підходів скринінгу.

Щоб знайти новий антибіотик, дослідникам спочатку довелося навчити ШІ. Вони взяли тисячі препаратів, точна хімічна структура яких була відома, і вручну перевірили їх на Acinetobacter baumannii, щоб побачити, які можуть уповільнити або вбити її.

Ця інформація була додана в ШІ, щоб він міг дізнатися хімічні властивості ліків, які можуть атакувати проблемну бактерію.

Потім штучний інтелект відібрав зі списку з понад 6,6 тис.сполук, ефективність яких була невідома, ті, які найбільш підходили.

Результати, опубліковані в Nature Chemical Biology, показали, що штучному інтелекту знадобилося півтори години, щоб створити короткий список.

Дослідники протестували 240 сполук у лабораторії та виявили дев’ять потенційних антибіотиків.

Одним із них був неймовірно потужний антибіотик абауцин. Лабораторні експерименти показали, що він може лікувати інфіковані рани у мишей і здатний вбивати зразки бактерій.

Наступний крок – вдосконалення препарату в лабораторії, а потім проведення клінічних випробувань.

Експериментальний антибіотик не діяв на інші види бактерій, а тільки на A. baumannii.

Багато антибіотиків вбивають бактерії без розбору. Дослідники вважають, що точність абауцину ускладнить появу стійкості до ліків і може призвести до меншої кількості побічних ефектів.

"Штучний інтелект підвищує швидкість, а в ідеальному світі знижує вартість, за допомогою якої ми можемо відкрити нові класи антибіотиків, які нам вкрай потрібні", – сказав мені доктор Стокс.