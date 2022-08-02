Антибіотики за е-рецептом: у МОЗ спростували міфи про продаж препаратів

Після того, як в Україні з 1 серпня 2022 року запровадили продаж антибіотиків за електронним рецептом, у соцмережах почали ширитися міфи про нові правила.

У Міністерстві охорони здоров’я розповідають, як отримати антибіотики у різних життєвих ситуаціях та спростовують неправдиву інформацію.

Міф: Пацієнт, який знаходиться на стаціонарному лікуванні, не зможе отримати антибіотик без електронного рецепта. Реклама:

Роз’яснення: Програма медичних гарантій включає право пацієнта, який знаходиться на стаціонарному лікуванні, на забезпечення медикаментами, зокрема антибіотиками. Для їхнього призначення виписувати рецепт не потрібно.

Вартість цих ліків відшкодовується бюджетними коштами, і платити за них пацієнтові не треба.

Однак якщо препарат відсутній у Нацпереліку основних лікарських засобів, лікар може виписати пацієнту рецепт.

Міф: Люди, які проживають у сільській місцевості, позбавлені можливості отримати рецепт через відсутність достатньої кількості сімейних лікарів на місцях.

Роз’яснення: Якщо у громаді немає лікарні, рецепт на антибіотик на час перехідного періоду може виписати фельдшер.

Міф: Може трапитися витік даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Реклама:

Роз’яснення: ЕСОЗ добре захищена. Її навіть не вдалося зламати під час хакерських атак росіян. Доступ до неї має лише лікар за згодою пацієнта.

Міф: Волонтери, які забезпечують медикаментами військових, після запуску е-рецепту не зможуть купувати антибактеріальні препарати.

Роз’яснення: Благодійні фонди та організації, як і раніше, зможуть закуповувати лікарські засоби напряму у дистриб’юторів без рецептів.

Міф: Відтепер важко буде придбати антибіотики для тварин.

Роз’яснення: Препарати для тварин, як і раніше, можна бути придбати за рецептом ветеринарного лікаря.