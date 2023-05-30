Вакцинація проти туберкульозу: протипоказання та коли її можна відтермінувати

В Україні немовлят вакцинують проти туберкульозу у перші 3-5 днів життя.

Втім, існує перелік застережень та протипоказань, коли ін'єкцію можуть відтермінувати або не робити взагалі, повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я.

Вакцину проти туберкульозу створили майже 100 років тому французькі бактеріологи Альбер Кальмет та Каміль Ґерен.

Вона містить у собі бактерію bacille Calmette-Guérin (BCG), яка формує в імунній системі захисну відповідь на захворювання, водночас не здатна сама викликати хворобу.

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Масово ін’єкцію проти туберкульозу ставлять лише в країнах, де є високий рівень захворюваності, зокрема як в Україні.

Вакцинацію проводять немовлятам, зазвичай ще в пологовому будинку на 3-5 день життя.

"БЦЖ не можна робити людям, чия імунна система з тої чи іншої причини ослаблена. Також цю вакцину не можна вагітним, втім, в Україні дорослих і так не вакцинують", – зазначають у МОЗ.

Щеплення вакциною БЦЖ не роблять:

новонародженим від матерів, що живуть з ВІЛ, допоки не підтвердиться відсутність ВІЛ у дитини;

носіям ВІЛ-інфекції, які не проходять антиретровірусну терапію, зокрема новонародженим немовлятам з ВІЛ+ статусом;

новонародженим із підозрою вроджених імунодефіцитних станів.

Також щеплення проти туберкульозу можуть відкласти на пізніший термін, якщо:

передчасно народжене немовля перебуває у важкому стані або має масу тіла менш як 2500 грамів;

дитина хворіє та має температуру понад 38 С;

з часу попереднього щеплення будь-якою вакциною, крім вакцини проти гепатиту B, минуло менш ніж 1 місяць.

Зазначається, що якщо дитина не отримала щеплення в пологовому будинку одразу після народження, то його пізніше варто зробити у педіатра.

Раніше ми повідомляли, що вакцина БЦЖ ймовірно допомагає легше переносити COVID-19.