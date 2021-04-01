Як медреформа вплинула на лікування туберкульозу 

Пам’ятаєте роман Томаса Манна "Зачарована гора", де пацієнти із туберкульозом роками живуть у санаторії, повністю втративши зв'язок з реальністю?

Дещо нагадує картину, коли українців із туберкульозом місяцями тримали на лікарняному ліжку тубдиспансеру. Але вже майже рік, як це почало змінюватися.

Ще в 2019 році пацієнти з туберкульозом в Україні умовно знаходились на "зачарованій горі". Бо середня тривалість перебування дорослих у стаціонарі становила 87,94 днів; а в окремих регіонах навіть понад 100 днів.

Три місяці життя, обов’язків, інтересів, надій, досягнень – все це викреслено ліжко-днями у стаціонарі.

Хоча не завжди є потреба тримати людей зачиненими у лікарні настільки довго. Як тільки пацієнт перестає виділяти мікобактерію туберкульозу, що має лабораторне підтвердження, він може лікуватися амбулаторно та жити соціально повноцінним життям. Працювати, розповідати дитині казки на ніч, рибалити.

Але фізична та соціальна трьохмісячна ізоляція – не єдина загроза для людини.

Тривалий час перебування в лікарні сприяє новому інфікуванню хворих від інших хворих, у них виникає стійкість до протитуберкульозних препаратів. Відповідно вилікувати такого пацієнта значно важче і дорожче.

ТУТ ВЕЛИКИЙ МАТЕРІАЛ НА ЦЮ ТЕМУ – Туберкульозні диспансери: закрити не можна, реформувати

До речі, лише в 2018 році для майже 70 тубдиспансерів з бюджету було виділено 1,99 млрд грн.

Але чи були ці гроші використані раціонально? Якщо в деяких диспансерах, наприклад, у Чернігові, на 1 лікаря "припадало" лише 14 пацієнтів за весь рік.

Саме тому НСЗУ, спільно з МОЗ, почали змінювати систему, впроваджувати сучасні підходи до лікування, відповідно до Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки.

Трохи про результати 2020 року. І про розвіювання міфів.

Пам’ятаєте, як у березні 2020-го "експерти" соцмереж лякали людей медичним колапсом у тубдиспансерах?

Минув рік, що ж відбулось насправді.

За лікування дорослих та дітей з туберкульозом НСЗУ виплатила понад 920 мільйонів гривень 48 медичним закладам, з якими уклала контракт у 2020 році.

Прикладів успішної работи закладів стає все більше з кожним звітним періодом.

Наприклад, Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр уклав з Національною службою здоров’я договір на 13 груп послуг на суму понад 188 млн грн.

Фтизіопульмонологічний медичний центр Херсонської ОДА – за 8 групами послуг на суму майже 61 млн грн.

За лікування українців від туберкульозу НСЗУ у 2020 роцівиплатила понад 920 млн грн.

Фото tashatuvango/Depositphotos

У 2020 році ми побачили, що медична реформа змінила підхід до лікування пацієнтів із туберкульозом.

Їх більше не тримають у стаціонарі без медичної потреби для того, щоб виправдати велику кількість ліжко-місць.

На стаціонарному лікуванні перебувають тільки ті пацієнти, які виділяють мікобактерію туберкульозу, а потім людина продовжує лікування в амбулаторних умовах.

До речі, з місяця в місяць збільшується кількість пацієнтів, які лікуються амбулаторно.

Дані електронної системи охорони здоров’я свідчать, що з початку дії Програми медичних гарантій рік тому 80% пацієнтів з туберкульозом лікувалися амбулаторно, а станом на сьогодні – вже 92-93%.

Наприклад, у січні 2021 року стаціонарно було проліковано 855 пацієнтів, амбулаторно – 8487. У лютому – 1055 стаціонарно та 9837 амбулаторно.

При цьому рівень захворюваності на туберкульоз у 2020 році знизився на 29,8%, порівняно з 2019 роком.

Так, за даними ЦГЗ, у 2020 році в Україні зареєстрували 17 593 випадки захворювання на активний туберкульоз, включно з рецидивами, а у 2019 році – 25 237 випадків.

Тобто у розрахунку на 100 000 населення показник захворюваності знизився із 60,1 до 42,2.

Про якісні зміни у фтизіатричній галузі свідчить і робота провідних медичних закладів.

Так, у Львівському регіональному фтизіопульмонологічному клінічному лікувально-діагностичному центрі пацієнтам доступні сучасні методи обстеження на найновітнішому обладнанні.

Завдяки цьому виявити небезпечну хворобу можна за 5 годин, а про форму і чутливість туберкульозу можна дізнатися до двох тижнів. Хоча раніше така процедура займала мінімум два місяці.

Пацієнти закладу повністю забезпечені протитуберкульозними ліками. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами та громадськими організаціями ведеться соціальний супровід пацієнтів, щоб запобігти відриву від лікування вдома.

До речі, у 2014 році у Львівській області було 1485 ліжко-місць у стаціонарах для таких хворих.

На сьогодні їх 150. Вони усі зайняті, і їх абсолютно достатньо для регіону.

Найдовший термін госпіталізації становить один місяць. Але це – для найскладніших випадків.

Або інший приклад реорганізації фтизіатричної служби на Волині, де з 2020 року замість чотирьох протитуберкульозних закладів стаціонарну допомогу надає один – Волинський обласний фтизіопульмонологічний центр.

Заклад уклав договір з НСЗУ на 6 груп послуг. На загальну суму понад 50 млн 600 тисяч грн.

На лікарняному ліжку тут перебувають лише ті, хто виділяє мікобактерію туберкульозу. Станом на сьогодні їх – 74.

Медична реформа дозволила вільно розпоряджатися коштами та формувати необхідний штатний розклад. У закладі закупили новітнє медичне обладнання, зробили ремонт, обладнали приміщення для комфортного обслуговування маломобільних груп пацієнтів.

У 2021 році НСЗУ продовжуватиме курс на покращення якості лікування інфекційних захворювань, зокрема туберкульозу.

На діагностику та лікування дорослих та дітей із туберкульозом, а також лікування туберкульозу на первинному рівні передбачено понад 1,33 мільярди гривень.

Ми прагнемо – повертаючись до роману Томаса Манна – не просто зробити так, щоб пацієнти покинули зачаровану гору, а щоб вони ніколи на неї не повертались.

Тетяна Бойко, директорка департаменту комунікацій НСЗУ, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина magicmine/Depositphotos

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".