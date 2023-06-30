Підсолоджувач аспартам з дієтичних напоїв та жувальних гумок можуть визнати канцерогеном

Агентство з дослідження раку ВООЗ назвало підсолоджувач аспартам можливим джерелом канцерогену.

Цей підсолоджувач використовують для виготовлення дієтичної Coca-Cola та жувальних гумок, повідомляє Reuters з посиланням на два своїх джерела.

Використання підсолоджувача розгляне Спільний комітет експертів ВООЗ та Продовольчої та сільськогосподарської організації з харчових добавок (JECFA).

З 1981 року JECFA стверджує, що аспартам безпечний для вживання в межах прийнятих добових норм.

Наприклад, дорослій людині вагою 60 кг доведеться щодня випивати від 12 до 36 банок содової – залежно від кількості аспартаму в напої – щоб потрапити в групу ризику.

Його точку зору широко підтримують національні регулятори, зокрема в Сполучених Штатах і Європі.

Однак, є інший регулятор – Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC). Воно, ймовірно, додасть аспартам до списку "можливо канцерогенних для людини". Висновок на основі досліджень мають оприлюднити 14 липня.

При цьому в комісії не враховують, скільки продукту людина може безпечно споживати.

IARC вже приймали схожі рішення у минулому. Наприклад, у 2015 році комітет дійшов висновку, що гліфосат є "ймовірно канцерогенним". Ця речовина є компонентом засобів боротьби з бур’янами. Тоді німецька фірма Bayer була змушена відшкодувати збитки клієнтам, які звинуватили її у своїх ракових захворюваннях через використання добрива.

Цікаво, у регулятора є чотири різні рівні класифікації продуктів: канцерогенний, ймовірно канцерогенний, можливо канцерогенний і не підлягає класифікації. Рівні базуються на силі доказів, а не на тому, наскільки небезпечна речовина.

Наприклад, перша група включає речовини, від обробленого м’яса до азбесту, які мають переконливі докази, що свідчать про те, що вони викликають рак.

Робота протягом ночі та споживання червоного м’яса належать до "ймовірно канцерогенних", бо існує обмежена кількість доказів.

"IARC не є органом безпеки харчових продуктів, і їхній огляд аспартаму не є всеосяжним з наукової точки зору і значною мірою базується на широко дискредитованих дослідженнях", – зазначила генеральна секретарка Міжнародної асоціації підсолоджувачів Френсіс Хант-Вуд.

Однак керівники кількох торгових організацій споживчої промисловості, які використовують аспартам, відхилили оцінку IARC.

"Ці заголовки можуть негативно вплинути на обсяги продажів низькокалорійних газованих напоїв, що насправді залежить від того, скільки уваги привернула ця історія", – сказав старший аналітик CFRA Research Гаррет Нельсон.

Аналітики вважають, що компанії можуть не поспішати негайно змінювати рецепти напоїв та продуктів, а дочекатися реакцій агентств з харчових продуктів і ліків у всьому світі щодо оцінки IARC.

Проте, деякі великі компанії в останні роки дотримуються тенденції вилучення або зменшення кількості аспартаму у своїх продуктах через занепокоєння деяких споживачів і медичних працівників.

Підсолоджувачі мають різну солодкість і ціну, бо є хімічними сполуками. Заміна підсолоджувача змінить форму та смак продукту, до якої він входив.

Наприклад, аспартам приблизно у 200 разів солодший за цукор і коштує дорожче, ніж сахарин. Але він є дешевший ніж стевія.