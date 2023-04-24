Вчені з’ясували, чому в онкохворих оживають ракові "клітини-зомбі"

Через швидке розмноження ракові клітини швидко старіють.

Втім, замість того, щоб померти, вони оживають та знову набувають здатності розмножуватися, повідомляє Medical Xpress.

Вчені Медичної школи Рутгерса в Нью-Джерсі дослідили на прикладі колоректального раку, що на ракові клітини в організмі людини впливає білок POU2F2 .

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Колоректальний рак – це злоякісне захворювання товстого кишківника або прямої кишки.

Фото: Andreus /Depositphotos

"Як тільки клітина починає ставати раковою, вона починає дуже швидко розмножуватися, що викликає старіння", – сказав автор дослідження Рікардо Іван Мартінес-Замудіо.

За його словами, коли клітина починає старіти, вона починає продукувати білок, який зупиняє цей процес.

POU2F2 залучений до прогресування різних видів раку і перешкоджати лікам.

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