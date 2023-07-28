Ракові клітини вбиватимуть самі себе: науковці розробляють нові ліки проти онкології

Дослідники зі Стенфорда розробили нову модель, яка може лягти в основу ліків, що змусять ракові клітини працювати проти себе

Про це пише The New York Times з посиланням на журнал Nature.

Наразі науковці лише досліджують цей механізм як концепцію майбутнього препарату.

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"Він перетворюватиме те, що потрібне раковій клітині, щоб залишитися живою, на щось, що її вбиватиме. Тобто це буде як зміна вітаміну на отруту", – пояснив професор фармацевтичної хімії Каліфорнійського університету Джейсон Гествікі.

Фото: Jezper Depositphotos

Зі слів доктора Луї Штаудта, директора Центру геноміки раку Національного інституту раку, новий препарат змусить працювати рак проти самого себе.

Нова конструкція моделі у формі гантелі не схожа ні на що в природі.

На одному кінці гантелі – BCL6. Цей білок є у здоровій ДНК кожної клітини та змушує її самознищитись.

Але у людини з діагнозом "дифузна В-великоклітинна лімфома" BCL6 працює інакше. При цій формі раку білок вимикає гени загибелі клітин, роблячи клітини фактично безсмертними.

А з іншого боку гантелі – нормальний білок, який активує ці гени смерті.

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Науковці хочуть створити механізм, щоб при наближенні цієї гантелі до ракової клітини запускався механізм самознищення.

Зі слів доктора Джеральда Кребтрі, біолога розвитку зі Стенфорда, концепція потенційно може спрацювати для половини всіх видів раку, які мають відомі мутації білків, які стимулюють ріст.

Оскільки лікування ґрунтується на мутованих білках, що виробляються раковими клітинами, воно може бути надзвичайно специфічним і не шкодити здоровим.

Вчені зазначають, що робота над гантелею з двома білками стала можливою завдяки двом відкриттям в області онкології.

Це є відкриття "генів-рушіїв" – кількох сотень генів, які, мутуючи, сприяють поширенню раку.

А також відкриття шляхів смерті в клітинах. Доктор Кребтрі сказав, що ці шляхи використовуються для усунення клітин, які з тієї чи іншої причини вийшли з ладу. За підрахунками вчених, це близько 60 мільярдів клітин у кожній людині щодня.

Група випробувала свою гібридну молекулу на мишах. Для гризунів вона здається безпечною, але науковці попереджають, що люди дуже відрізняються від мишей.

Тому після погодження цей препарат планують випробовувати на пацієнтах, які вже спробували усі варіанти.

Нагадаємо, у 2018 році науковці отримали Нобелівську премію в медицині за відкриття механізму, який допомагає організму боротися з хворобою.