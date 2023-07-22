Що робити онкопацієнту, якщо у медзакладі закінчилися безоплатні ліки

Якщо в онкоцентрі немає безкоштовних для пацієнта ліків, їх можна отримати в іншому медичному закладі.

Щороку держава виділяє кошти на закупівлю ліків, зокрема і для лікування хворих на рак.

У МОЗ пояснили, що робити, якщо у лікарні, де пацієнт проходить терапію, закінчився необхідний йому препарат, який він отримував безкоштовно.

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Перевірити, де є ліки

Передусім, варто перевірити, у якій лікарні наявний препарат. Краще це зробити на ресурсі "Є ліки". Проте не всі онкоцентри подають інформацію про наявність ліків на "Є ліки", тому потрібно використовувати для пошуку і інші ресурси, наприклад, сайти онкоцентрів. На більшості сайтів онкоцентрів є переліки наявних там ліків.

Інфографіка МОЗ

Як розповідають в ГО "Афіна. Жінки проти раку", важливо звертати увагу на те, що потрібний вам лікарський засіб може мати декілька торгових назв.

"Наприклад, препарат з діючою речовиною трастузумаб (trastuzumab) для лікування певного типу раку грудної залози, може бути різних виробників, а отже і матиме різні торгові назви, а саме – Онтрузант, Тразимера, Огіврі, Герцептин. Кожен з перелічених препаратів є однаково ефективним. Тому, якщо ви вкажете в пошуковій стрічці сайту "Є ліки" лише одну з торгових назв даного препарату, ви отримаєте неповну інформацію щодо наявності трастузумабу в медичному закладі", – розповідають в ГО.

Переїхати лікуватися туди, де є ліки

Якщо необхідні ліки знайшлися за межами місцепроживання, то необхідно зібрати усі документи, які підтверджують захворювання та потребу в конкретному препараті.

Пацієнт має право продовжити лікування в іншому медичному закладі будь-якого міста країни. Для цього треба зі всіма наявними документами звернутися до відповідної лікарні.

"Важливо попередньо зв’язатися з закладом та уточнити, чи зможе він вас прийняти", – кажуть у МОЗ.

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Отримати ліки шляхом перерозподілу

Якщо у пацієнта немає можливості переїжджати в інше місто, треба звернутися до головного лікаря закладу, в якому він проходить лікування. На ім’я головного лікаря необхідно написати заяву про забезпечення необхідним лікуванням, що входить до гарантованого пакету послуг.

Ліки можуть перерозподілити з одного закладу в інший. Для цього буде треба написати також заяву на ім’я керівника місцевого департаменту охорони здоров’я з копією на головного лікаря лікарні, де ви проходите лікування.

Якщо вам відмовляють в отриманні ліків, або виникли інші питання необхідно звернутися на гарячу лінію НСЗУ (1677), а також на гарячу лінію "Пацієнт має право" за номерами: +38 (066) 911 33 33 та +38 (068) 911 33 33.