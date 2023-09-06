У світі за 30 років суттєво зросла кількість онкохворих віком до 50-ти - дослідження

За останні три десятиліття кількість нових випадків раку у віці до 50 років в усьому світі зросла на 79%.

Про це свідчить дослідження вчених, опубліковане в журналі BMJ Oncology, пише MedicalXpress.

Вчені використали дані з глобального довідника хвороб (Global Burden of Disease) за 2019 рік щодо 29 видів раку у 204 країнах і регіонах.

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Вони розглянули нові випадки захворюваності, смертність, наслідки для здоров’я і додаткові фактори ризику для всіх людей у віці від 14 до 49 років, щоб оцінити зміни між 1990 і 2019 роками.

Загалом на рак молочної залози припадає найбільша кількість випадків (13,7 на 100 тисяч осіб) і пов’язаних смертей (3,5 на 100 тисяч світового населення).

Значно почастішали випадки раку трахеї та передміхурової залози. За тридцять років на 2,28% і 2,23% відповідно.

А рак печінки у молодому віці навпаки стали діагностувати рідше на 2,8%.

Загалом у 2019 році від раку померли 1,06 млн людей у ​​віці до 50 років, що на 28% більше, ніж у 1990 році.

Найчастіше причиною смерті молодих людей є ракові захворювання:

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молочної залози;

трахеї;

легенів;

кишківника;

шлунка.

Найвищі показники раку у молодому віці в 2019 році були в Північній Америці, Австралазії та Західній Європі. Також зросла кількість онкопацієнтів та смертей віком до 50 років в Океанії, Східній Європі та Центральній Азії.

У країнах з низьким і середнім рівнем доходу рак на ранніх стадіях значно більше вплинув на жінок, ніж на чоловіків.

На основі цих тенденцій вчені припускають, що у 2023 році глобальна кількість нових випадків раку з раннім початком раку та пов’язаних із цим смертей зросте ще на 31% та 21% відповідно. Найчастіше цей діагноз отримуватимуть у віці близько 40 років.

Науковці не відкидають генетичні фактори, які впливають на розвиток онкології. Але харчування з високим вмістом червоного м’яса та солі та низьким вмістом фруктів і молока, вживання алкоголю також мають вплив на здоров'я.

Також у списку є гіподинамія, надмірна вага та високий рівень цукру в крові.