Вчені навчили ШІ діагностувати пухлини мозку на операційному столі

Науковці навчили штучний інтелект визначати розмір пухлини пацієнта на операційному столі.

Цей новітній інструмент підкаже хірургам скільки ушкодженої тканини треба видаляти, повідомляють вчені з Нідерландів. Їхнє дослідження опубліковано в журналі Nature, пише The New York Times.

Метод передбачає комп’ютерне сканування сегментів ДНК пухлини та визначення певних хімічних модифікацій. За ними можна діагностувати тип та навіть підтип пухлини мозку.

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"Вкрай важливо, щоб підтип пухлини був відомий під час операції. Те, що ми тепер унікально дозволили, – це можливість виконувати цю дуже тонку, надійну, детальну діагностику вже під час операції", – сказав доцент Центру молекулярної медицини голландської лікарні UMC Utrecht та дослідник Єрун де Ріддер.

Цей інструмент ШІ назвали Sturgeon. Його вперше протестували на заморожених зразках пухлин після попередніх операцій.



Sturgeon точно діагностував 45 із 50 випадків протягом 40 хвилин після початку генетичного секвенування. Ще в 5 випадках він утримався від пропозиції діагнозу, бо інформація для нього була незрозумілою.

Після того інструмент використали під час 25 дитячих нейрооперацій. Він визначив правильний діагноз у 18 пацієнтів. Його дослідження порівняли із стандартним методом дослідження зразків пухлин під мікроскопом.

У низці лікарень на визначення типу пухлини можуть піти тижні. А на визначення діагнозу Sturgeon потрібно менше ніж 90 хвилин. Це достатньо швидко, щоб хірург міг прийняти рішення до того, як розпочне операцію, зазначають науковці.

Доктор де Ріддер сказав, що модель достатньо потужна, щоб поставити діагноз за допомогою рідкісних генетичних даних, подібно до того, як хтось розпізнає зображення лише на основі одного відсотка його пікселів і з невідомої частини зображення.

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"Він може сам визначити, на що дивиться, і зробити надійну класифікацію", – сказав доктор де Ріддер.

Але деякі пухлини все ж важко діагностувати. Наприклад, зразки, взяті під час операції, мають розмір приблизно як зерно кукурудзи. Але якщо вони включають трохи здорової тканини мозку, ШІ може бути важко вибрати достатню кількість специфічних для пухлини маркерів.

Доктор Себастьян Бранднер, професор невропатології в Університетському коледжі Лондона, зазначив, що секвенування та класифікація пухлинних клітин часто все ще вимагає значного досвіду в біоінформатиці, а також працівників, здатних запускати, усувати несправності та удосконалювати технологію.