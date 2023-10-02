Лише кожен 50-й випадок психічних розладів в Україні є діагностованим – МОЗ

В Україні діагностованим є лише кожен 50-й випадок психічного розладу.

Однією з причин є те, що українці рідко звертаються до спеціалістів, вважаючи, що з ними "не відбувається нічого серйозного", повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я з посиланням на дослідження Alligators Digital.

Згідно з дослідженням, яке провели в серпні цього року, на психічне здоров’я українців найбільше впливає:

Реклама:

війна – 88,5%;

фінансові проблеми – 43,1%;

вартість життя/інфляція – 32,5%.

Скрін з дослідження

В Україні 1 з 50 випадків психічного розладу є діагностованим.

Для порівняння, у Німеччині, Великій Британії та США діагностують 1 з 4 випадків психічного розладу, а в Південній Америці, Хорватії, Ізраїлі, Японії, Польщі та Туреччині – 1 з 10.

У МОЗ зазначають, що наразі психологічну та психіатричну допомогу надають в майже 1500 медзакладів та близько 10 тисяч лікарів (психіатри, психологи, психотерапевти, наркологи, терапевти, педіатри, лікарі загальної практики тощо).

"Понад 670 медзакладів первинної меддопомоги надають базові психологічні послуги за підписаним контрактом із НСЗУ на пакет "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги", – пишуть в міністерстві.

За цим пакетом пацієнт може безоплатно отримати ранню діагностику та базову психологічну допомогу.

Інфографіка: Міністерство охорони здоров'я

Згідно з пакетом послуг, сімейний лікар, педіатр чи терапевт, зокрема, може:

Реклама:

провести оцінку психічного стану пацієнта;

надати медичну та психологічну допомогу пацієнтам із розладами психіки;

здійснювати фармакологічні й психосоціальні втручання, у т. ч. надавати короткострокову психологічну допомогу.

Медзаклади, які надають послуги з охорони психічного здоровʼя, можна на інтерактивній карті.

Раніше ми розповідали, що суспільство знає та думає про психічні розлади.





