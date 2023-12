Щоденне вживання червоного м'яса підвищує ризик розвитку діабету 2 типу – вчені

Науковці встановили, що люди, які регулярно їдять червоне м’ясо, мають вищий ризик розвитку діабету 2 типу.

Це стосується тих, хто часто вживає бекон, хот-доги та м’ясо, пише The New York Times з посиланням на дослідження вчених Гарвардської школи громадського здоров’я, опубліковане в The American Journal of Clinical Nutrition.

Автор дослідження Сяо Гу та його колеги проаналізували дані майже 217 тисяч медичних працівників. Учасники відповідали на детальні запитання про свій раціон та історії хвороби кожні два-чотири роки.

Після коригування в їхньому житті фізичної активності та споживання алкоголю, дослідники виявили, що чим більше порцій червоного м’яса люди їдять, тим вищою була ймовірність розвитку діабету.

Ті, хто їв найбільшу кількість – приблизно дві повні порції, яловичини, свинини або баранини щодня – мали на 62% вищий ризик діабету 2 типу порівняно з людьми, які їли найменше.



Однак, дослідження не вказує, що вживання червоного м’яса безпосередньо викликає діабет 2 типу.

Науковці також встановили, що заміна лише однієї порції м’яса на день рослинними джерелами білка – горіхами, бобовими, або молочним продуктом, знижує ризик діабету. Також можна замінити на м'ясо птиці, морепродукти або продукти на основі сої.

