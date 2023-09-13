Ризик діабету підвищується у людей, які пізно лягають спати – дослідження

Люди, які мають схильність до пізнього засинання, мають більший ризик захворіти на діабет 2-го типу.

Про це повідомляє Health із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Annals for Internal Medicine.

Група вчених із Гарвардської медичної школи встановила, що люди зі схильністю пізно лягати спати частіше ведуть нездоровий образ життя та хворіють на діабет.

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Вони належать до категорії "сов" – це хронотип, володарі якого пізно просинаються та лягають спати, найбільш активні у другій половині дня. Їхня протилежність – "жайворонки".

Дослідження проводилося за участі 63 676 медсестер віком від 45 до 62 років. За словами Сіни Кіанерсі, його співавтора, це невелика вибірка, тому отримані результати треба використовувати з обережністю.

Дослідження тривало з 2009 по 2017 рік. Спочатку жодна із жінок не мала серцево-судинних захворювань, раку чи діабету.

Вчені провели опитування учасниць про їхні режими сну. Близько 35% з них відповіли, що вважають себе "жайворонками", і тільки 11% – "совами".

Також жінки заповнили анкету для визначення способу життя. В ній йшлося про вживання алкоголю, індекс маси тіла, рівень фізичної активності, куріння, тривалість сну та дієту.

На основі цих факторів дослідники встановили, що "сови" вели менш здоровий спосіб життя. Вони частіше курили, мали незбалансований сон та вищий індекс маси тіла, рідко займалися спортом.

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"Ризик розвитку діабету у "сов" підвищується на 72%. Це досить суттєво, якщо порівнювати їх із "жайворонками"", – розповів Сіна Кіанерсі.

Проте коли вчені врахували нездоровий образ життя учасниць дослідження, ризик для хронотипу загалом знизився до 19%.

Як зазначає Health, однією з причин підвищеного ризику діабету для "сов" може бути відхилення їхніх біологічних годинників від повсякденного розкладу.

Проте ризик можливо знизити, якщо позбутися поганих звичок.

"Це означало б прагнути принаймні до 150-ти хвилин помірної та інтенсивної фізичної активності щотижня, дотримуватись поживної дієти, спати від 7 до 9 годин щоночі, зменшити споживання тютюну й алкоголю та підтримувати здорову вагу", – зауважили у Health.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про діабет – його симптоми та способи захиститися.

Авторка: Альона Павлюк