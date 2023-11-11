Як людський мозок оцінює власну помилку – дослідження

Людський мозок за одну секунду може відрізнити результат людської помилки від результату, де людина безпосередньо не винна.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі The Journal of Neuroscience, пише Medical Xpress.

За допомогою експерименту вчені з Університету Айови (США) проаналізували здатність мозку розрізняти причину помилки. Вони попросили 76 молодих людей подивитися на групу стрілок і вибрати правильний напрямок, на який вказувала одна конкретна стрілка.

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Коли піддослідні відповідали правильно (це відбувалося майже завжди, адже завдання було легким), на екрані з'являвся трикутник. Проте час від часу на екрані можна було побачити інші символи – якір, жабу, гелікоптер тощо. Вони з’являлися, коли людина відповідала правильно й очікувала на трикутник. Це була своєрідна імітація несподіваного результату.

Мозок розрізняє причину небажаного результату за 1 секунду. Фото: SergeyNivens/Depositphotos

Через три різні інтервали – 350, 1700 та 3000 мілісекунд – вчені вимірювали реакцію мозку на ситуації зі стандартним результатом та "сюрпризом".

Виявилося, що для розрізнення цих двох результатів мозок потребує 1 секунду (1000 мілісекунд).

Якщо мозок "помічав" людську помилку, то залишався активним протягом ще 2-3 секунд. Цей час він використовував, щоб усвідомити її та запам’ятати на майбутнє.

"Коли це пов'язано з моїми власними діями, і я можу щось з цим зробити, то мозку потрібно кілька секунд, щоб переналаштувати весь когнітивний апарат, зорову та рухову систему. Мозок ніби бере паузу, щоб повідомити решту тіла, органи чуття, руховий контроль, та сказати їм: "Давай не будемо робити це знову"", – пояснює співавтор дослідження Ян Вессел.

Водночас вчені виміряли мозкові хвилі за допомогою електроенцефалограми (ЕЕГ) шкіри голови. Вони помітили постійну нейронну активність, яка відрізнялася у випадках помилки.

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"Дійсно, ми виявили, що хоча і помилки, і несподівані результати правильних дій призводили до порівнянної нейронної активності на ранній стадії, тільки помилки показували надійну, стійку мозкову активність більше секунди після реакції.

Загалом, це свідчить про те, що в людському мозку існують справжні, специфічні для помилок системи, які виявляють помилки в наших діях, що викликають адаптивні реакції, такі як стратегічне сповільнення поточних дій", – каже Вессел.

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