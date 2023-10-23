Які зміни відбуваються у мозку жінки під час менструації – дослідження

Менструальний цикл впливає не лише на фізіологію, але й змінює процеси в мозку.

Про це свідчать результати досліджень нейробіологинь Елізабет Різор і Вікторії Бабенко з Каліфорнійського університету, опубліковане в bioRxiv, пише Science Alert.

Науковиці спостерігали за змінами у мозку 30 жінок впродовж менструального циклу.

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"Ці результати є першими, які повідомляють про одночасні зміни мікроструктури білої речовини людини та товщини кори в усьому мозку, що збігаються з гормональними ритмами менструального циклу", – пишуть дослідниці.

Вони пояснили, що ймовірно вплив менструального циклу на головний мозок може не обмежуватися класично відомими областями на осі гіпоталамус-гіпофіз-гонади (HPG).



Раніше науковці дослідили, що у ссавців відбуваються циклічні коливання гормонів HPG під час менструального циклу, які впивають на нервову систему. Однак, було вкрай мало досліджень, як саме ці зміни впливають на людський мозок.

Науковці виявили, що мікроструктура білої речовини – жирової мережі нейронних волокон, які передають інформацію між областями сірої речовини – змінюється з гормональними змінами. Зокрема під час статевого дозрівання, використання оральних контрацептивів, гормональної терапії та терапії естрогенами після менопаузи.

Вчені провели МРТ-сканування мозку жінок під час трьох менструальних фаз: менструації, овуляції та середини лютеїну (періоду від овуляції до менструації). В учасниць також вимірювали рівень гормонів.

Результати показали, що коли гормони коливаються, об’єм сірої та білої речовини також змінюється, як і об’єм спинномозкової рідини.

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Зокрема, безпосередньо перед овуляцією, коли гормони 17β-естрадіол і лютеїнізуючий гормон підвищуються, мозок учасників показав зміни білої речовини, що свідчить про швидку передачу інформації.

Перед овуляцією підвищується фолікулостимулюючий гормон та допомагає стимулювати фолікули яєчників. Науковці з'ясували, що він пов’язаний із товщиною сірої речовини.

А рівень прогестерону, який підвищується після овуляції, пов’язаний зі збільшенням об’єму тканини та зменшенням об’єму спинномозкової рідини.

"Хоча ми наразі не повідомляємо про функціональні наслідки або кореляти структурних змін мозку, наші висновки можуть мати наслідки для гормональних змін у поведінці та пізнанні. Дослідження зв’язків між мозком і гормонами в мережах є необхідним для розуміння того, як нервова система людини функціонує щодня, під час гормональних перехідних періодів і протягом усього життя людини", – зазначають дослідники.