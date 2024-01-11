Вчені з'ясували, чи були у наших предків гени розсіяного склерозу та шизофренії

Науковці виявили ключовий момент в історії людства, пов'язаний з генетичним ризиком розвитку розсіяного склерозу, діабету, шизофренії та інших захворювань.
Свої висновки вони опублікували у журналі Nature, пише The New York Times.
Вчені встановили, що близько 5000 років тому європейська ДНК почала виявляти генетичні підписи групи скотарів Ямна, які жили в степах, що простягаються від України до Казахстану.
Вони виявили у кочівників генетичні мутації та припустили, що ці люди були схильні до швидкої імунної відповіді. До свого аналізу вони додали інформацію про мисливців-збирачів із Західної Європи та фермерів Близького Сходу.
|Фото: zentilia/Depositphotos
Вчені порівняли генетичний матеріал останків та нині живих людей. Таким чином вони відстежили найбільш значні популяційні міграції по світу.
Масив генетичних даних вчені отримали з UK Biobank, де зібрана ДНК-інформація понад 433 тисяч людей, що народили у Великій Британії.
Один з аналізів показав, що мисливці-збирачі із Західної Європи мали багато варіантів генів, які підвищують ризик підвищення рівня холестерину та кров’яного тиску, а також виникнення діабету.
Інший аналіз засвідчив, що у стародавніх фермерів Близького Сходу було багато генів, пов’язаних із тривогою та іншими розладами настрою. Але це не означає, що стародавні люди страждали від цих захворювань.
Наприклад, у сучасному світі діабет спричиняє дешева їжа, насичена цукром, якщо вона становить більшу частину раціону людини. У попередні століття гени високого ризику діабету, можливо, не мали передумов для спричинення захворювання.
Керівник дослідження та генетик з Копенгагенського університету Еске Віллерслев і його колеги виявили, що в деяких випадках ці генетичні варіанти забезпечували древнім народам перевагу у виживанні.
Серед Ямної найбільш поширеними були варіанти, що підвищують ризик розвитку розсіяного склерозу. Дослідження показали, що при такому генетичному наборі імунна система краще протистояла вірусам і бактеріям.
Цікаво, що деякі скелети містили ДНК не лише людей, а й хвороботворних вірусів і бактерій. Багато з цих патогенів не були виявлені у мисливців-збирачів чи навіть перших фермерів у Європі. Але останки Ямної містили генетичні сигнатури низки патогенів, зокрема й збудників чуми.
Водночас Ямна була більш вразливою до хвороб тварин, ніж їхні попередники. Оскільки ці люди залежали від тварин, для отримання м’яса та молока вони перебували в постійному контакті зі своїми стадами.
Експерт з розсіяного склерозу з Оксфордського університету доктор Ларс Фуггер припускає, що в сучасному середовищі людина зіштовхується з меншою кількістю інфекційних захворювань, ніж у минулі століття. Тому сильна імунна система частіше дає збій, атакуючи власний організм.
Наразі єдиним ефективним лікуванням розсіяного склерозу є препарати, які пригнічують імунну систему. Однак він вважає, що цей механізм варто ретельно дослідити та "відкалібрувати".
Читайте також: Мозок людини обробляє травматичні спогади як теперішні переживання – дослідження