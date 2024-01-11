9% підлітків вживають препарати для схуднення – дослідження

9% підлітків з усього світу вживають препарати для схуднення та дієтичні добавки. Близько половини з них згодом використовують ці засоби протягом усього життя.

Про це йдеться у дослідженні, яке ґрунтується на даних, зібраних упродовж 40 років. Його результати опубліковані у журналі Jama Network, пише CNN Health.

Науковці зазначають, що крім засобів для схуднення, діти також уживають проносні і сечогінні таблетки.

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Паула Коді, медична директорка відділу підліткової медицини Школи медицини та громадської охорони здоров’я Університету Вісконсина, наголошує, що ці препарати небезпечні для фізичного і психічного здоров’я дітей. Вона також не рекомендує їх вживати, щоб підтримувати нормальну вагу тіла.

"Дієтичні добавки для схуднення та нарощування м’язів несуть серйозну небезпеку для здоров’я та збільшують ризики виникнення поліорганної недостатності, раку яєчок у чоловіків, інфаркту, інсульту та навіть смерті", – каже Паула Коді.

Одним із найпопулярніших інгредієнтів таблеток для схуднення є кофеїн. Він може спричинити різкі зміни серцевих скорочень і артеріального тиску, а також призвести до порушень сну.

Результати дослідження також свідчать, що підлітки нерідко вживають такі препарати через низьку самооцінку, депресивні стани та розлади харчової поведінки.

Дослідники занепокоєні тим, наскільки легко отримати такі засоби, тому закликають вжити заходів, щоб запобігти безконтрольному використанню засобів для схуднення серед підлітків.

Нагадаємо, раніше писали, як виявити, чи ваша вага в нормі, і як зрозуміти, коли потрібно худнути.

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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"