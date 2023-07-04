Вчені з’ясували, чи справді ранкова кава "заряджає" енергією

Вчені з’ясовували, чи дійсно ранкова чашка кави підвищує пильність та працездатність.

У дослідженні порівнювали вплив вживання кави та споживання лише кофеїну, пише Medical News today.

Багато людей п’ють каву у першу чергу вранці, щоб подолати втому, залишатися бадьорими та ефективно працювати.

Загалом приблизно 75% мешканців Сполучених Штатів Америки віком від 20 років п’ють каву, а приблизно 49% п’ють каву щодня.

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Кава містить різні сполуки, які по-різному впливають на мозок.

Кофеїн є найвідомішою з цих сполук, яка покращує пам’ять. Однак про його психологічний вплив відомо мало.

Наприклад, деякі дослідження показують, кава може впливати на когнітивні показники тих, хто не п’є її регулярно, однак вона має менший вплив на тих, хто п’є її постійно, оскільки у них розвивається толерантність до напою.

Нещодавно дослідники порівняли дані функціональних МРТ тих, хто постійно п’є каву, до та після вживання кави чи кофеїну.

Вони виявили, що і кава, і кофеїн спричиняють зміни у мозковій активності. Тобто, вживання кофеїну або кави допомогло людям перейти від відпочинку до виконання завдань.

Однак дослідники також виявили, що інші види активності були поширені виключно серед любителів кави.

Це може бути пов’язано з іншими сполуками, присутніми в каві.

Доктор Антоніо Тейшейра, професор психіатрії та директор програми нейропсихіатрії в UTHealth Houston, який не брав участь у дослідженні, сказав:

"Автори прийшли до висновку, що частина загальних ефектів, які приписують каві, може бути пов’язана з іншими механізмами, ніж сам кофеїн. Серед цих інших механізмів вони згадують весь досвід вживання кави, який може включати деякий ефект плацебо, очікування та навіть відмову, які не враховувалися в дослідженні".

Які наслідки споживання кави, а не лише кофеїну

Для дослідження вчені залучили 47 людей, які випивали принаймні одну чашку кави на день.

Їм було в середньому 30 років. Усіх учасників попросили утриматися від споживання кофеїновмісних напоїв або їжі принаймні за три години до участі у дослідженні.

Потрапивши у лабораторію, учасники пройшли два сканування фМРТ: одне до і одне через 30 хвилин після прийому кофеїну або випитої чашки кави.

Під час фМРТ-сканування учасників попросили розслабитися.

Зрештою, дослідники виявили, що і кава, і кофеїн сприяли більшій готовності до переходу від режиму відпочинку до обробки завдання.

Споживання кави, але не кофеїну, також призвело до збільшення активності виконавчого контролю та зорових мереж, пов’язаних із візуальною обробкою та когнітивними функціями вищого рівня, зокрема оперативну пам’ять, когнітивний контроль та цілеспрямовану поведінку.

Вживання кави – це чуттєвий досвід

Дослідники пишуть, що різні ефекти від прийому кофеїну та вживання кави можуть випливати з "сенсорного досвіду" вживання кави, зокрема, йдеться, про традицію випити чашку кави.

Армарго Кутюр, дієтологиня з Університетської лікарні Стейтен-Айленда, Нью-Йорк, яка не брала участі у дослідженні, зазначила, що додаткові ефекти від вживання кави можна пояснити ефектом плацебо:

"Ефект плацебо може спрацювати в цьому випадку через те, що культура випити чашку кави перед початком дня є соціальною нормою. По суті, у багатьох "ранкова кава" асоціюється з "пробудженням" і підготовкою до майбутнього дня".

Кутюр зазначила, що додатковий ефект кави також може виникати через інші сполуки, які є в ній.

"Компоненти кави, такі як терпени – кафестол і каваол, і поліфеноли, такі як хлорогенова кислота, взаємодіють з різними рецепторами мозку, підвищуючи енергію і настрій. Терпени та поліфеноли у каві були досліджені та показали, що вони мають протизапальні та антиоксидантні властивості, що також пов’язано з меншим ризиком депресії", – додала вона.

Що дослідження говорить про користь вживання кави

"Вживання кави посилює виконавчий контроль піддослідних, що означає, що кава може сприяти вашому мисленню, спрямованому на досягнення цілей, одночасно покращуючи вашу робочу пам’ять і когнітивні здібності", – сказала Кутюр.

Вона підкреслила, що вживання кави може принести користь, підвищивши мотивацію та робочу пам’ять.

Дослідники також зазначають, що вживання кави без кофеїну вранці також може змусити людей почуватися більш пильними та зосередженими.