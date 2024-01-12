Оксфорд розпочав випробування вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа на людях

Оксфордський університет розпочав випробування на людях експериментальної вакцини проти вірусу Ніпа, спалах якого торік фіксували в Індії.

Перші учасники випробування отримували дози вакцини протягом останнього тижня, повідомляє Reuters.

Вакцина базується на тій самій технології, що застосована у вакцині AstraZeneca проти COVID-19.

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Вірус Ніпа вперше виявили близько 25 років тому в Малайзії. Потім спалахи захворювання були в Бангладеші, Індії та Сінгапурі.

Цей вірус викликає набряк мозку та у 40-75% випадків призводить до смерті, але вакцини проти нього ще тільки створюються.

Фото ілюстративне: Esbenklinker /Depositphotos

На ранньому етапі у випробуваннях візьме участь 51 пацієнт віком від 18 до 55 років.

Науковці досліджуватимуть імунну відповідь на вакцину та її безпечність.

Очікується, що подальші випробування проводитимуть у країні, яка постраждала від вірусу.

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"Ніпа має епідемічний потенціал, оскільки його переносниками є фруктоїдні кажани, які мешкають на територіях, де проживає понад 2 мільярди людей.

Це випробування є кроком вперед у створенні інструментів для захисту від цього смертоносного вірусу", – сказав виконавчий директор Коаліції з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI) Ін-Кю Юн.

Дослідження проводиться під керівництвом Oxford Vaccine Group та фінансується CEPI.

У 2022 році Moderna (MRNA.O) також розпочала клінічні випробування вакцини проти вірусу Ніпа на ранній стадії.

Що відомо про вірус Ніпа?

Фото: Fotoember /Depositphotos

Вірус Ніпа (NiV) є зоонозним вірусом, тобто передається від тварин до людей, пояснюють у Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Природними носіями вірусу є представники родини криланових, зокрема фруктоїдні кажани, яких також називають летючими лисицями. Також вірусом Ніпа можуть заразитися свині.

Спалахи відбуваються майже щороку в деяких частинах Азії, зокрема, у Бангладеші та Індії. Наприклад, у 2023 році спалах вірусу зафіксували в індійській провінції Керала.

Також варто з обережністю ставитись до регіонів, де мешкають летючі лисиці (кажани роду Pteropus): Камбоджа, Індонезія, Мадагаскар, Філіппіни й Таїланд.

Симптоми зазвичай з'являються через 4-14 днів після контакту з вірусом. Спочатку зʼявляється лихоманка (3-14 днів) та головний біль, потім кашель, біль у горлі та утруднене дихання, блювання.

Опісля може настати фаза набряку мозку (енцефаліт), симптомами якого є сонливість, судоми, дезорієнтація та сплутаність свідомості. Після появи цих симптомів людина може впасти в кому протягом 24-48 годин.

Інфікування може призвести до енцефаліту (набряку мозку) і навіть смерті.

У тих, хто вижив після інфікування вірусом Ніпа, спостерігаються довготривалі побічні ефекти.

Як вберегтися від вірусу Ніпа?

На територіях, де сталися спалахи вірусу Ніпа (Бангладеш, Малайзія, Індія та Сінгапур), обовʼязково слід дотримуватися таких правил безпеки:

регулярно мити руки з милом і водою;

не контактувати з кажанами та свинями;

уникати місць, де гніздяться кажани;

не вживати продуктів, які можуть бути забруднені кажанами, як-от сирий сік фінікової пальми, сирі фрукти або плоди, які лежали на землі;

уникати контакту з кров'ю або біологічними рідинами інфікованих людей.

Нагадаємо, раніше виявилось, що кажани можуть спарюватись без проникнення.