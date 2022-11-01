Чи дійсно кажани п’ють кров і застрягають у волоссі? Відповідь зоозахисників

Кажани – це нічні ссавці з широкими крилами та перетинками між довгими пальцями ніг.

Навколо цих тварин створено багато міфів, пише зоозахисна організація UAnimals.

В Українському центрі реабілітації рукокрилих (Ukrainian Bat Rehabilitation Center) та UAnimals спростували стереотипи про кажанів.

"Люди вважають їх страшними кровопивцями й асоціюють з Дракулою. Але насправді, це дуже милі, корисні та беззахисні тварини", – кажуть зоозахисники.

Чи небезпечні кажани для людини?

Фото: Pennsylvania Bat Rescue

Кажани мають специфічний імунітет і можуть бути носіями багатьох вірусів. Однак серед них мало вірусів, небезпечних для людей.

Наприклад, людині може загрожувати вірус сказу, але тільки при тісному контакті.

"В Україні його можуть переносити лише 3 види з 28, а заразитися можна при тісному контакті, якщо кажан вкусить до крові", – пояснюють в організації.

Щоб уникнути зараження, потрібно користуватися щільними рукавичками при будь-якій взаємодії з рукокрилими.

Чи дійсно кажани п’ють кров?

Фото: IFAW\Facebook

Усі види кажанів України харчуються лише комахами, наголошують зоозахисники.

У світі існує лише три види кажанів-кровососів, які п’ють кров свійських тварин – вони живуть в Південній Америці.

Чи може кажан заплутатись у волоссі?

Кажани полюють на комах, які можуть літати навколо людини, але волосся їх зовсім не цікавить, пояснюють зоозахисники.

Відповідно, якщо кажан і може заплутатись у волоссі, то тільки випадково.

"Це три найпоширеніші міфи про кажанів, хоча насправді їх більше. Але слід пам’ятати, що рукокрилі – дуже важливі та вразливі.

Зараз вони потребують допомоги не менше, ніж інші тварини, і також страждають від війни", – наголошують у Центрі реабілітації рукокрилих.

Впродовж літнього сезону команда Центру врятувала близько 3,5 тисячі кажанів у Харкові.

Це у 7 разів перевищує середній показник минулих літніх сезонів.

Також зоозахисники врятували 35 колоній рукокрилих і декілька десятків поодиноких кажанів. Більшість із них потрапили у пастки з розбитих вибухами вікон або покинутих квартир.

"На жаль, живими знайдені були не всі. Для четвертої частини з 3500 кажанів ці пастки стали смертельними.

Скільки ще таких колоній загинуло або гинуть зараз – можна тільки уявити", – кажуть у Центрі реабілітації рукокрилих.

Нагадаємо, раніше існувала гіпотеза, що коронавірус SARS-CoV-2 прийшов до людей від кажанів.

У цих рукокрилих дійсно фіксували віруси, чий геном є майже ідентичним з генетичною структурою SARS-CoV-2.

Однак немає жодних зареєстрованих випадків прямої передачі від кажана до людини.

Всесвітня організація охорони здоров'я припускає, що "вірус, імовірно, вперше поширився від інфікованих кажанів до людей через проміжну тварину-носія".

Перші випадки COVID-19 дійсно фіксували у продавців із китайського ринку Хуанань, але доказів "провини" кажанів немає – на ринку також продавали панголінів, собак, зайців, щурів, змій, крокодилів, борсуків та інших диких тварин.