"Розцінюються як спалахи": за місяць в Одесі зафіксували 4 випадки кору

Упродовж місяця в Одесі лабораторно підтвердили чотири випадки захворювання на кір у нещеплених дітей. Летальних випадків не зафіксували.

Як повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб, захворювання виявили у сімейних осередках – по два у кожному. Їх розцінюють як спалахи.

"Останні два лабораторно підтверджені випадки кору зареєстровані в одному сімейному вогнищі, серед дітей віком 3 та 1 рік.

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При епідрозслідуванні встановлено, що родина прибула до Одеси з Румунії, де з 5 грудня офіційно оголошено національну епідемію кору", – йдеться у заяві.

В Одесі зафіксували спалах кору. Фото: Miilkos/Depositphotos

Коли сім’я повернулася до Одеси, у дітей підвищилася температура та з’явилися висипи на шкірі. Після цього їх госпіталізували.

Згодом дітей у задовільному стані виписали з лікарні. Вони перебувають під наглядом сімейного лікаря.

Як зазначили в Одеському ОЦКПХ, наразі тривають профілактичні та протиепідемічні заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху.

Кір – це небезпечна хвороба, яка посідає перше місце у світі за смертністю серед інфекційних захворювань. Єдиним способом захисту від кору є вакцинація.

За даними Центру громадського здоров’я, протягом 2023 року в Україні зареєстрували 65 випадків захворювання на кір. Водночас у 2022-му їх було лише 11.

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Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляла, що захворюваність на кір у Європі зросла більше ніж у 30 разів. За весь 2022 рік було зафіксовано 941 випадок кору, а з січня по жовтень 2023 року – понад 30 тисяч випадків.