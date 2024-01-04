"Укрпошта" доставлятиме ліки на деокуповані та прифронтові території

З 1 лютого "Укрпошта" доставлятиме ліки на деокуповані та прифронтові території.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Громадяни чекають на наші рішення. Часто через бойові дії та постійні ворожі обстріли наші люди позбавлені доступу до найнеобхіднішого, зокрема ліків", – пояснила рішення Ірина Верещук.

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Для розв'язання цієї проблеми "Укрпошта" отримає ліцензію на продаж лікарських засобів у власних поштових стаціонарних та мобільних відділеннях.

"Укрпошті" нададуть ліцензію на продаж ліків на деокупованих та прифронтових територіях. Фото: VadimVasenin/Depositphotos

Це нововведення має поширити доступні ліки по всій території України вже у першій половині 2024 року.

Наразі проходить набір фармацевтів, адже відпускати рецептурні та нерецептурні ліки має право лише фахівець.

Також планують створити гарячу лінію для оформлення запитів від людей.

Перший ліцензований склад мають відкрити у Києві. Також у планах є Львів, Харків, Одеса та Хмельницький.

Нагадаємо, в Україні затвердили програму медичних гарантій на 2024 рік.

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