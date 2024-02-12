У США вперше за багато років виявили бубонну чуму: хворого міг заразити кіт

В американському штаті Орегон виявили перший за понад 8 років випадок бубонної чуми.

Чоловік, ймовірно, заразився від свого домашнього кота, повідомила служба охорони здоров'я округу Дешутес та NBC News.

Санітарний лікар округу Річард Фосетт сказав, що кіт був дуже хворим і мав абсцес (гнійне запалення тканин), що свідчить про серйозну інфекцію.

Як саме домашній улюбленець заразив власника – поки невідомо.

За словами Фосетта, інфекція у господаря тварини могла початися з лімфатичних вузлів, що характерно саме для бубонної чуми. Коли ж чоловіка госпіталізували, інфекція поширилася до кровотоку.

Фото:Centers for Disease Control and Prevention/Public Health Image Library/ Wikimedia Commons

За словами Фосетта, пацієнт дуже добре реагує на лікування антибіотиками. Також медики дали необхідні ліки людям, які близько контактували з ним.

Попередній випадок чуми в Орегоні був зафіксований у 2015 році – тоді дівчинка-підліток заразилася від укусу блохи.

А у 2014 році в штаті Колорадо було зареєстровано чотири випадки чуми – інфікований пітбультер'єр заразив власника і ветеринарів.

Нагадаємо, чума – це зоонозна інфекційна хвороба, викликана бактерією Yersinia pestis.

Для цієї хвороби характерні гарячка, тяжка інтоксикація, геморагічний синдром, ураження лімфатичної системи з утворенням бубонів (запалених лімфовузлів), сепсис тощо. Існує дві основні клінічні форми чуми: бубонна (найпоширеніша) та легенева.

Люди найчастіше заражаються чумою через укуси бліх, яких, зокрема, переносять гризуни.

Домашні тварини також можуть заразитися, якщо полюють на інфікованих чумою гризунів або якщо їх вкусить інфікована блоха.

Коти особливо сприйнятливі до чуми, зокрема, бо частіше ловлять гризунів. Собаки також заражаються чумою, але рідше.

Ілюстрація Emily Lankiewicz/Wikimedia Commons

Чума – це хвороба з летальністю від 30% до 60%, яка була причиною щонайменше трьох пандемій в історії. Зокрема, у XIV ст. чума вирувала в Європі та вбила 25 млн людей.

Зараз чуму лікують антибіотиками, тому рання діагностика і лікування можуть врятувати життя.

За даними ВООЗ, чума досі є ендемічним захворюванням у Демократичній Республіці Конго, Мадагаскарі й Перу.

Нагадаємо, раніше ми детальніше пояснювали, що варто знати про чуму або "чорну смерть".