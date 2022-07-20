У Китаї виявили перший випадок бубонної чуми у 2022 році

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 липня 2022

На північному заході Китаю виявили перший у 2022 році випадок зараження бубонною чумою.

Його зареєстрували у міському окрузі Іньчуань у Нінся-Хуейському автономному районі, повідомляють агентство Сіньхуа та Reuters.

Пацієнт повернувся з автономного району Внутрішня Монголія на півночі країни. 

Проте уряд району швидко зреагував на випадок: там оголосили про ситуацію IV рівня для запобігання чумі та боротьби з нею.

 Фото: grandfailure / Depositphotos

За даними Національної комісії з охорони здоров’я, кількість випадків інфікування людини чумою, високоінфекційною та важкою хворобою у Китаї низька. У 2021 році зареєстрували лише 1 нелетальний випадок, а у 2020 році було 4 пацієнти, 3 з яких померли.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, бубонна чума є найпоширенішою формою людської чуми та найменш важкою.

Переносником захворювання є блохи, які живуть на диких гризунах. Збудник потрапляє в кров і рухається до лімфатичного вузла, де починає розмножуватися. Такі лімфатичні вузли набрякають, болять і називаються "бубонами".

Інкубаційний період хвороби триває до 7 діб. За цей час з'являються симптоми:

  • раптове підвищення температури; 
  • озноб;
  •  головний біль і ломота в тілі;
  • слабкість; 
  • нудота та блювота.

Хворобу підтверджують завдяки лабораторному дослідженню гною з бубон, зразка крові або мокротиння.

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