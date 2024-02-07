Вчені виявили, що складник прозорого пакування може збільшити ризик передчасних пологів

Дослідники виявили, що фталати (хімічні речовини, які використовують у виробництві харчового упакування, засобів гігієни та предметів щоденного використання) можуть бути причиною передчасних пологів у жінок.

Так, такі речовини є "гормональними руйнівниками" і можуть негативно впливати на плаценту, яка живить плід киснем та поживними речовинами, пише CNN.

Результати дослідження, опубліковані у науковому журналі Lancet Planetary Health, свідчать, що фталати, які були у складі харчових упаковок, несли найбільшу загрозу і могли бути причиною від 5% до 10% (57 тисяч) передчасних пологів у жінок, які народжували у 2018 році.

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"Дослідження показують, що найбільший зв'язок з передчасними пологами має фталат, який міститься в харчових упаковках.

Фталати також можуть сприяти запаленню, яке пошкоджує плаценту. Внаслідок цього може розпочатися передчасна (раніше 37 тижня вагітності) пологова діяльність", – сказав Леонардо Трасанде, провідний автор дослідження та директор екологічної педіатрії в NYU Langone Health.

Алекса Фрідман, старша наукова співробітниця відділу токсикології в Environmental Working Group (EWG) зазначила, що кожного дня чоловіки і жінки піддаються впливу більш ніж одного фталату з продуктів, які вони споживають. Тому ризик передчасних пологів насправді може бути вищим.

Детальніше про фталати: де використовують і для чого

За даними галузевої асоціації European Plasticisers, щороку у світі споживають приблизно 8,4 мільйона метричних тонн фталатів та інших пластифікаторів (речовини, які роблять матеріал більш гнучким та пластичним).

Виробники додають фталати до споживчих товарів, щоб зробити пластик гнучкішим і стійкішим до руйнувань. Його широко застосовують у виробництві дитячих іграшок.

Фталати також містяться в мийних засобах; вінілових покриттях для підлоги, меблях і шторках для душу; мастилах і клеях; продуктах, стійких до дощу і забруднень; одязі та взутті; і в багатьох засобах особистої гігієни, включаючи шампунь, мило, лак для волосся і лак для нігтів (їх додають для того, щоб аромат тримався довше).

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Також попередні дослідження виявили, що фталати пов’язані із виникненням ожиріння у дітей, астми, серцево-судинних захворювань, раку та проблем з репродуктивною системою, такими як вади розвитку статевих органів і неопущення яєчок у хлопчиків, а також мала кількість сперматозоїдів і рівень тестостерону у дорослих чоловіків.

Раніше ми розповідали про ознаки, за якими можна розпізнати початок пологів.

Віра Шурмакевич, УП.Життя