У жінок із синдромом полікістозних яєчників вищий ризик вчинити самогубство – вчені

Науковці з Тайваню з'ясували, що жінки, які мають синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), можуть бути більш схильними до суїциду.

Результати дослідження, опубліковані у науковому журналі Annals of Internal Medicine, свідчать, що жінки із таким діагнозом мали у 8,47 разів вищий ризик вчинити спробу самогубства, ніж жінки без нього, пише The Guardian.

За даними Всесвітньої охорони здоров’я, на цю недугу страждає від 8% до 13% жінок репродуктивного віку. При чому майже 70% можуть не підозрювати, що мають синдром полікістозних яєчників.

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Причиною його виникнення є гормональний дисбаланс в жіночому організмі. Внаслідок цього менструальний цикл може бути нерегулярним. Також може збільшитись маса тіла, з’явитись висипання на шкірі та гірсутизм (ріст волосся на обличчі та по тілу).

Якщо його не лікувати, це може призвести до серйозних проблем із здоров’ям.

Вчені проаналізували дані 8960 жінок і дівчат віком від 12 до 64 років із СПКЯ за період з 1997 по 2012 рік. Вони виявили, що молоді дівчата і жінки більш схильні до скоєння суїциду.

Розділивши отримані результати за віком, команда дослідників виявила, що ризик спроб суїциду був у 5,38 разів вищий для підлітків, у 9,15 разів вищий для дорослих до 40 років і в 3,75 разів вищий для літніх людей.

Автори дослідження припускають, що занепокоєння щодо наслідків полікістозу яєчників, включаючи потенційне безпліддя та вигляд тіла (висипання на шкірі чи ожиріння), може бути одним із факторів, що відіграють роль у цій ситуації.

"Занепокоєння зовнішнім виглядом тіла, включно з ожирінням і акне, пов’язані з ризиком самогубства в підлітковому віці, і ці проблеми є поширеними серед підлітків із полікістозним синдромом", – зазначає команда вчених.

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У літніх жінок ризик вчинити самогубство був нижчий. На думку науковців, це може бути пов’язано з тим, що симптоми СПКЯ з віком минають у легшій формі.

Однак це не перше дослідження, у межах якого намагаються з’ясувати зв’язок між синдромом полікістозних яєчників та самогубствами.

Але відомо, як цей діагноз впливає на психічний стан жіноцтва.

"Ми знаємо, що жінки з СПКЯ більш схильні до депресії та тривоги. Це неодноразово довели у низці попередніх досліджень. Це захворювання малодосліджене і психічне здоров’я під час цього стану теж не вивчене", – зазначила Софі Вільямс, докторка з Університету Дербі.

Раніше ми розповідали, що синдром полікістозних яєчників може впливати на роботу мозку.

Віра Шурмакевич, УП.Життя