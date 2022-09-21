Коли звертатись до онкогінеколога? У ЦГЗ назвали небезпечні симптоми

Найпоширенішими гінекологічними онкозахворюваннями у жінок є рак шийки матки, яєчників, матки (ендометрію), піхви і вульви.

Про захворювання може свідчити низка симптомів, серед яких незвичні виділення, кровотечі, біль тощо.

Протягом певного часу гінекологічний рак може протікати непомітно, але якщо вчасно обстежуватися, можна запобігти хворобі чи вчасно подолати її.

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У Центрі громадського здоров’я МОЗ назвали небезпечні симптоми і нагадали, як запобігти видам гінекологічного раку, що найчастіше вражають жінок.

"Жінки можуть не помічати симптоми цих захворювань, адже іноді вони можуть бути невиразними, або ж соромитися проконсультуватися з лікарем, бо стигма, пов’язана з цими діагнозами, усе ще зберігається", – кажуть у ЦГЗ.

Важливо звертати увагу на своє тіло і знати, що для вас нормально, а що – ні.

Тоді ви зможете помітити попереджувальні ознаки або симптоми гінекологічного раку, додають медики.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

Які симптоми можуть свідчити про гінекологічний рак?

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Обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви помітили будь-який з цих симптомів:

нетипові вагінальні кровотечі, зокрема, між менструаціями, після сексу або після настання менопаузи;

нетипові вагінальні виділення, наприклад, темного кольору, з кров’ю або неприємним запахом;

незрозумілий біль або дискомфорт у попереку, в області тазу, живота, особливо якщо він триває більше декількох тижнів;

здуття, якщо воно не минає після менструації, або ж якщо ви відчуваєте ситість від невеликої кількості їжі;

часте сечовипускання, а також – свербіж, печіння або біль при сечовипусканні;

зміна кольору шкіри на вульві, поява плям, ущільнень, виразок чи інших змін;

зміни менструального циклу, наприклад, рясніші місячні, ніж зазвичай.

"Уважно дослухайтесь до сигналів свого тіла! Говоріть з лікарем відверто, адже рання діагностика сприятиме швидкому одужанню", – наголошують у ЦГЗ.

Які види гінекологічного раку бувають у жінок?

У МОЗ рекомендують дізнатися більше про види гінекологічного раку на порталі worldgoday.org.

Найпоширенішими симптомами раку шийки матки є:

кровотечі між менструаціями;

кровотеча після статевого акту;

кровотеча у постменопаузі;

дискомфорт під час статевого акту;

вагінальні виділення з різким запахом;

вагінальні виділення з кров'яним відтінком;

тазовий біль.

Інфікування ВПЛ часто спричиняє рак шийки матки, однак інші фактори, такі як навколишнє середовище або спосіб життя, також мають значення.

Основними факторами, які підвищують ризик раку шийки матки, є:

вірус папіломи людини (ВПЛ);

рання сексуальна активність, велика кількість сексуальних партнерів;

куріння;

слабка імунна система.

Рак піхви

Ранній вагінальний рак може не мати жодних ознак.

Дослідники ще не знають точних причин цього виду раку. Однак вони виявили кілька факторів, які підвищують ризик захворювання.

Зокрема, фактором ризику є вік: більшість людей, у яких діагностували рак піхви, старші 60 років.

Інші чинники:

інфікування вірусом папіломи людини (ВПЛ);

гістеректомія (гінекологічна операція, при якій видаляється матка);

рак шийки матки в анамнезі;

куріння;

ранній вік першого статевого акту;

ВІЛ-інфекція;

Симптомами раку піхви є:

незвичайні вагінальні кровотечі, наприклад, після статевого акту або після менопаузи;

вагінальні виділення з запахом або кров'ю;

пухлина ("шишка") або свербіж у піхві, що не зникають;

біль при сечовипусканні

закреп;

тазовий біль.

Рак яєчників

Найчастіше він вражає жінок старше 50 років, але іноді трапляється і в молодих жінок.

Оскільки симптоми не завжди легко розпізнати, його часто можна не помітити, доки він не пошириться на таз і черевну порожнину.

На пізніх стадіях рак яєчників лікувати складніше, ніж на початкових, кажуть медики.

Загальними симптомами раку яєчників є:

постійне відчуття роздутості;

здуття живота із втратою ваги;

швидке відчуття насичення під час їди;

дискомфорт в області тазу;

часта потреба в сечовипусканні;

закреп;

сильна втома;

біль під час сексу.

Фактори ризику:

вік жінки від 50 років;

наявність у сімейному анамнезі раку яєчників, раку молочної залози або колоректального раку;

замісна гормональна терапія естрогенами, особливо при тривалому застосуванні та у великих дозах;

надмірна вага або ожиріння;

пізні пологи або недоношена вагітність.

Рак матки

Рак матки або ендометрію починається в шарі клітин, які утворюють слизову оболонку матки (ендометрій).

Він частіше вражає жінок, у яких вже була менопауза.

Симптоми:

вагінальна кровотеча після менопаузи;

вагінальна кровотеча між менструаціями;

легка кровотеча і водянисті виділення, які з часом можуть посилюватися;

біль у спині, ногах або тазі.

Фактори ризику:

старший вік;

зміна балансу жіночих гормонів в організмі;

відсутність вагітностей;

надмірна вага або ожиріння;

високий рівень інсуліну.

Рак вульви

Рак вульви – рідкісний вид раку.

Він виникає на зовнішній частині жіночих статевих органів (вульва включає вагінальний отвір, зовнішні статеві губи, внутрішні статеві губи та клітор).

Більшість хворих на рак вульви – літні жінки віком від 65 років.

Цей стан рідко трапляється серед жінок віком до 50 років, у яких ще не настала менопауза.

Симптоми:

свербіж, який не зникає;

біль, надмірна чутливість вульви;

кровотеча не при менструації;

зміни шкіри (зміна кольору, наявність потовщень);

шишка на вульві, схожа на бородавку;

пекучий біль при сечовипусканні.

Ризик розвитку цього захворювання підвищується такими факторами: