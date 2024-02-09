"Мамо, у мене знову мокра білизна": що таке енурез та як допомогти дитині подолати проблему

Енурез або нетримання сечі – доволі поширене явище серед дітей віком до п’яти років, хоча часом зустрічається у підлітків.

Енурез може бути варіантом норми як один із етапів формування рефлексу сечовипускання – так званий моносимптомний енурез. А може бути наслідком певних вроджених патологій (аномалії сечових шляхів, товстої кишки та спинного мозку), емоційних потрясінь чи змін в організмі. Якщо вторинний енурез не лікувати, це може зіпсувати якість життя, а у майбутньому – навіть може розвинутись ниркова недостатність.

"УП. Життя" поспілкувалася з дитячим лікарем-урологом, завідувачем урологічного відділення дитячої Лікарні святого Миколая у Львові Дмитром Шевчуком та дізналася:

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коли нетримання сечі є нормою, а коли слід звертатися до лікаря;

причини виникнення та симптоми хвороби;

що робити батькам, якщо у дитини енурез;

як лікувати та вирішити цю проблему.

Фото: interactimages/Depositphotos

Що таке енурез та які види існують

Енурез – це нетримання сечі переважно в нічний час. Слід розрізняти його види: первинний та вторинний.

Первинний або моносимптомний енурез – виникає до п’яти років і є варіантом норми.

"Якщо немає інших причин захворювання (наприклад, інфекцій), то такий стан не потребує лікування. Тоді даємо дитині час, бо рефлекс сечовипускання може формуватись до п’яти-семи років", – стверджує дитячий лікар.

Натомість вторинний енурез – це нетримання сечі, яке виникає внаслідок змін в організмі, патологій чи анатомічних аномалій. Такий стан потребує втручання та не може минути самостійно.

Нетримання сечі вдень

Нетримання сечі вдень не можна назвати енурезом, це інша проблема. Дмитро Шевчук розповідає, що така патологія часто спричинена нейрогенним сечовим міхуром або нервово- м’язовою дисфункцією сечового міхура, при якій сечовий міхур не спорожняється належним чином через порушення або захворювання нервової системи.

Так трапляється через те, що сечовий міхур не може набрати необхідної кількості сечі та її не утримують сфінктери (тоді малий обʼєм міхура), або коли він перерозтягнутий, і міхур не може повністю спорожнитися (наявна хронічна затримка сечі).

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Окрім цього, сеча може підтікати внаслідок захворювань чи ушкоджень спинного і головного мозку, хребта чи нервової системи. Вирішенням таких проблем займається лікар-нейроуролог.

Головними симптомами є підтікання або затримка сечі вдень. Вона може підтікати через те, що м’язи, які утримують сечу, не отримують сигналу від мозку і вона виділяється безконтрольно. Натомість затримка сечі трапляється через те, що сечовий міхур не отримує імпульс, що час її вивільнити.

Жити з такою патологією – не варіант, адже це може спричинити психологічні проблеми у дитини (збентеження, сором, низьку самооцінку та проблеми із соціалізацією). Психолог може допомогти це вирішити. Але у будь-якому випадку потрібно йти до дитячого уролога.

В інтернеті побутує міф, що нейрогенна дисфункція сечового міхура у дітей не піддається лікуванню. Однак це не так. Дитячий лікар-уролог розповідає, що патологію можна вилікувати, тактику підбирає спеціаліст після огляду. Загалом у медицині застосовують різні медикаменти, катетеризацію (у сечовивідний канал вводять спеціальну трубку, за допомогою якої виводять сечу), в окремих випадках потрібні хірургічні втручання.

Нейрогенний сечовий міхур може призвести до запалення сечовивідних органів. Лікар Дмитро Шевчук закликає не зволікати і звернутись по допомогу. Найголовніше у цій ситуації – не допустити ураження нирок: у такому випадку можна втратити орган і потрібен буде гемодіаліз та/або трансплантація (пересадка) цього органа.

Симптоми енурезу

Головним симптомом вторинного енурезу є нетримання сечі під час нічного сну у дітей, яким більш ніж п’ять років та/або симптоматика з боку сечових шляхів (запалення, анатомічні порушення).

Лікар пояснює, що також можуть бути:

зміни психоемоційного стану;

підвищена температура тіла (якщо енурез викликаний інфекцією);

зміни сечі;

інтоксикація;

порушення сечовипускання вдень;

біль у ділянці сечового міхура або статевих органів.

Причини виникнення захворювання

Первинний енурез виникає через:

затримку формування рефлексу сечовипускання;

генетичну схильність.

"Якщо один із батьків дитини мав нічне нетримання сечі, тоді діти більш схильні його мати", – наголосив Дмитро Шевчук.

Виникнення вторинного енурезу можуть спровокувати:

негативні емоції та стрес, які згубно впливають на дитячу психіку;

хронічна інфекція сечовивідних шляхів;

травми головного і спинного мозку, нанесені під час пологів, а також вроджені аномалії спинного мозку;

патології товстої кишки, що призводять до постійних закрепів;

порушення у розвитку сечовивідного каналу (уретри) – задні уретральні клапани.

"Якщо є вроджена аномалія чи ушкоджені головний і спинний мозок, це порушує процес дозрівання рефлексу сечовипускання. Спочатку має наповнитись сечовий міхур. Далі нервові імпульси передають сигнали через спинний мозок до головного. Тоді мозок надсилає сигнал, щоб сечовий міхур скоротився і сфінктери розслабились. Якщо на якомусь етапі є порушення, то одним із наслідків може бути нетримання сечі", – пояснює лікар.

Діагностика вторинного енурезу

Для того, щоб усунути проблему, потрібно розуміти її причину. Тому перш за все варто звертатися до сімейного лікаря, який має зібрати анамнез, оглянути дитину, дати рекомендації та за потреби скерувати до вужчого спеціаліста.

Щоб виявити енурез та причину його виникнення, можуть призначити:

загальний аналіз сечі та крові;

огляд зовнішніх статевих органів та крижово-куприкової ділянки;

УЗД нирок і сечового міхура (до і після сечовипускання);

комплексне уродинамічне обстеження (сечовий міхур наповнюють фізіологічним розчином через катетер і вимірюють об’єм та тиск в ньому. Це роблять для того, щоб виявити, як працюють м’язи міхура);

при необхідності пацієнти проходять інші види діагностики, щоб виявити можливі неврологічні порушення.

Як вилікувати енурез без використання препаратів

Лікар-уролог Дмитро Шевчук розповідає, що метод лікування залежить від причини появи захворювання:

"Якщо енурез виник через стреси чи негативні емоції, то має бути перш за все робота з психологом. Також важливо мотивувати дитину прокидатись сухою. Активну участь у цьому мають брати батьки".

Лікар радить батькам розпочинати з усунення психологічних проблем. Зокрема важливо:

поговорити з дитиною про проблему; запитати, що вона думає і відчуває;

заохотити її, можна пообіцяти подарунок чи сюрприз, якщо вона прокидатиметься сухою, хвалити за кожне досягнення;

в жодному випадку не варто кричати чи карати дитину за мокру постіль; пам’ятайте – її вини у цьому немає.

не будити дитину серед ночі – це гальмує розвиток рефлексу сечовипускання.

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Для лікування нетримання сечі у світі використовують так звані "енурезні будильники".

У Mayo Clinic розповідають, що це невеликі прилади із датчиком, які подають сигнал, коли на нього потрапляє сеча, і будять дитину вночі. Їх розміщують у білизні дитини або під постіллю. Сигнал про вологу має звучати саме тоді, коли починається процес сечовипускання. Це має допомогти дитині прокинутися, зупинити струмінь сечі та дійти до туалету.

Якщо спробувати застосувати такий метод лікування, то слід набратися терпіння та бути наполегливими, адже результат буде видно не одразу. Зазвичай потрібно від одного до трьох місяців, щоб побачити позитивну динаміку.

Національна служба здоров’я Англії (NHS) стверджує, що енурезні будильники можуть почати працювати протягом двох тижнів від початку їх використання. Пристрій можна знімати, коли дитина 14 ночей поспіль прокинулась сухою.

Такі будильники можна купити в аптеках без рецепта. Вони вирішують проблему у більш довгостроковій перспективі, допомагаючи сформуватися системі сечовипускання.

Також лікар не рекомендує дітям, які мають енурез, постійно бути у підгузках. Це шкідливо, адже тоді виникають порушення температурного режиму статевих органів, що у майбутньому може негативно вплинути на репродуктивну систему, особливо у хлопчиків.

Медикаментозне лікування нетримання сечі

Для лікування можуть застосовувати і медикаменти.

"Лікування енурезу відбувається згідно з чинними європейськими протоколами. Зазвичай ми призначаємо безпечні гормональні препарати, які можна вживати дітям. Вони бувають у формі таблеток або у вигляді назального спрею. Його вміст всмоктується у слизові оболонки носа", – каже Дмитро Шевчук.

В Україні широко використовують спазмолітики, які діють на м’язи сечового міхура. Вони його розслаблюють і таким чином збільшують сечовий міхур, щоб він не скорочувався, маючи менший об’єм.

Якщо енурез не минає у старшому віці, то, можливо, він є наслідком вроджених аномалій, наприклад, клапана задньої уретри чи спинномозкової грижі. Їх можна усунути тільки шляхом хірургічного втручання. Чим раніше дитину прооперують, тим кращі результати будуть в майбутньому.

Загалом лікування енурезу може тривати від кількох місяців до року. Кожен випадок індивідуальний, і універсального методу не існує.

Лікар-уролог Дмитро Шевчук наголошує, що не варто ігнорувати енурез і сподіватись, що він мине без лікування.

"Ігнорування первинного енурезу може призвести до психологічної травми і впливати на якість життя в майбутньому. Вторинний є більш небезпечним. Його викликають анатомічні причини, які потрібно виявити та усунути. Якщо енурез не лікувати, є ризик пошкодження сечового міхура і нирок, внаслідок цього розвивається ниркова недостатність, де може бути потрібен гемодіаліз та навіть трансплантація нирки", – пояснив лікар.

Як запобігти розвитку енурезу?

допоможіть дитині виробити рефлекс сечовипускання. Для цього можна завести щоденник, де дитина відзначатиме походи в туалет та скільки разів прокинулась сухою;

слідкуйте за сечовим міхуром;

покращте харчування, важливо, щоб не було закрепів. Закрепи можуть впливати на функціонування сечового міхура, а енурез може бути наслідком цього;

мінімізуйте стреси та навантаження. Наприклад, якщо дитина боїться монстрів, то організуйте в кімнаті та біля туалету освітлення. А також заберіть предмети, які можуть викликати страх.

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