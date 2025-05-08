Що потрібно знати про спаржу та як її готувати: 4 простих рецепти

Поживні речовини в спаржі підтримують здоров’я серця та кісток, можуть бути корисними під час вагітності.

Сезон спаржі в самому розпалі. Окрім свіжого смаку, спаржа відома своїми корисними властивостями та надзвичайно легка в приготуванні.

Підібрали для вас кілька простих рецептів приготування спаржі за допомогою яких можна запекти, зварити, посмажити та навіть приготувати спаржу в мікрохвильовій печі.

Що таке спаржа

Спаржа або ж аспарагус – відомий весняний овоч. Сезонність робить спаржу достатньо дорогим продуктом, тому саме в травні-червні слід встигнути насолодитись її смаком.

На прилавках можна зустріти білу та зелену спаржу, що насправді є представниками одного виду. Різниця полягає в способі вирощування: зелені пагони ростуть над поверхнею землі, білі – під нею. В Італії було виведено сорт фіолетової спаржі, пагони якої містять рослинні барвники антоціани. Іноді аспарагус плутають зі стручковою квасолею, яка є іншим видом рослин.

У світі здавна цінували цей продукт та використовували не лише для приготування страв, а й для виготовлення ліків. У медицині аспарагус застосовувався в Китаї, Кореї, Греції та Індії.

РЕКЛАМА:

Сезон спаржі в самому розпалі. Окрім свіжого смаку, спаржа відома своїми корисними властивостями та надзвичайно легка в приготуванні. AntonMatyukha/Depositphotos

Які корисні властивості приховує в собі аспарагус

Поживні речовини в спаржі підтримують здоров’я серця та кісток, можуть бути корисними під час вагітності.

Секрети приготування спаржі

Спаржу можна готувати багатьма способами – смажити на грилі чи сковороді, готувати на пару, варити чи запікати. Спосіб її приготування залежить лише від вашого бажання. Тож не зволікайте!

Ми зібрали інформацію про те, як правильно приготувати спаржу та додати свіжості на ваш стіл.

На прилавках можна зустріти білу та зелену спаржу, що насправді є представниками одного виду. anitasstudio/Depositphotos

Обробка спаржі перед приготуванням

Перед приготуванням спаржу потрібно помити та обрізати. Найшвидший і найпростіший спосіб – тримати пагін за кінці і згинати, поки він не зламається десь посередині. Або ж відріжте нижній край (1,5-2 см). Верхня частина пагона досить ніжна і її буде легко їсти.

Спробуйте очистити спаржу, щоб отримати менше відходів і елегантно подати страву. Використовуйте овочечистку або гострий ніж для очищення овочів, щоб зняти шкірку з нижньої половини кожного стебла. Так ви отримаєте спаржу з нижнім світло-зеленим кінцем.

Як та скільки варити спаржу

Варити спаржу потрібно протягом 1- 4 хвилин до готовності, залежно від товщини.

Аби спаржа після варіння мала свіжий зелений колір – злийте гарячу воду та повністю охолодіть пагони в крижаній воді. Це ідеальний спосіб приготувати спаржу, якщо ви будете подавати її охолодженою.

Вийміть спаржу з крижаної води та обсушіть.

Такий метод приготування найкраще підходить для подавання на стіл холодної спаржі або доповнення салатів.

Спаржу можна готувати багатьма способами – смажити на грилі чи сковороді, готувати на пару, варити чи запікати. Patryk_Kosmider/Depositphotos

Як приготувати спаржу на пару

Спаржу зазвичай готують на пару цілими стеблами, але за бажанням її можна нарізати шматочками.

Покладіть спаржу на решітку для пароварки та поставте над киплячою водою.

Накрийте кришкою і готуйте, поки спаржа не стане м’якою, від 4 до 8 хвилин, залежно від товщини стебел спаржі.

Спаржу, приготовану на пару, часто подають з невеликою кількістю масла та сіллю. Можна додати готову спаржу до салату.

Як готувати спаржу у духовці

Збризніть спаржу олією, щоб вона не пересохла в духовці.

Очищену спаржу поставте в розігріту до 180 градусів духовку.

Готуйте страву до появи коричневого кольору та м’якості.

Посипте сіллю та збризніть аспарагус лимонним соком перед подачею.

"Час залежить від того, наскільки спаржа молода й велика, а також від бажаної структури: якщо любите хрумку – не запікайте її більше ніж 8 хвилин, якщо м’якшу треба 10-11 хвилин", – пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Спаржа в мікрохвильовій печі

Вам не здалося – навіть за допомогою такого легкого способу можна приготувати аспарагус.

Просто покладіть спаржу у форму для запікання, додайте 2 столові ложки води, накрийте кришкою та розігрійте в мікрохвильовці на високій потужності, поки стебла не стануть м’якими (2–3 хвилини).

Дайте постояти спаржі під кришкою ще приблизно 3 хвилини.

Як приготувати спаржу на сковороді

Розігрійте велику сковороду на середньому вогні. Коли вона нагріється, додайте 2 чайні ложки оливкової олії.

Покладіть попередньо очищену спаржу в сковороду. При попаданні на гарячу поверхню, аспарагус шипітиме. Періодично струшуйте сковородою, поки спаржа не стане м’якою та не підрум’яниться з усіх сторін (приблизно 5-10 хвилин).

Посипте спаржу сіллю і, за бажанням, лимонним соком чи цедрою.

Подавати страву гарячою або теплою.

Як готувати спаржу у духовці THPStock/Depositphotos

4 рецепти приготування страв зі спаржею

Спаржа, запечена з часником та грибами

Інгредієнти:

500 грам спаржі

250 грам нарізаних грибів

3 столові ложки оливкової олії

3 зубчики подрібненого часнику

сіль, до смаку

перець чорний мелений, до смаку

Приготування:

Розігрійте духовку до 220 градусів. Змастіть олією велике деко або сковороду з обідком.

Очищену спаржу наріжте шматочками.

Перемішайте спаржу та гриби у великій мисці з оливковою олією та часником.

Розкладіть овочі в підготовлену форму для запікання. Посипте спаржу та гриби сіллю та меленим чорним перцем на свій смак.

Запікайте 12–15 хвилин, поки спаржа не стане м’якою і не підрум’яниться.

Подавати в гарячому вигляді.

Спаржа, запечена з часником та грибами fahrwasser/Depositphotos

Крем-суп зі спаржі

Інгредієнти:

(Рецепт розрахований на 4 порції)

450 г свіжої спаржі, очищеної та нарізаної на шматочки по 2,5 см

400 мл курячого бульйону

½ склянки нарізаної цибулі

2 столові ложки вершкового масла

2 столові ложки пшеничного борошна

1 чайна ложка солі

щіпка меленого чорного перцю

1 склянка молока

½ склянки сметани

1 чайна ложка свіжого лимонного соку

Приготування:

У великій каструлі змішайте спаржу, ½ склянки курячого бульйону та цибулю. Накрийте кришкою та доведіть до кипіння на сильному вогні.

Зменшіть вогонь до середнього та тушкуйте спаржу без кришки, поки вона не стане м’якою (приблизно 12 хвилин).

Перекладіть суміш у блендер, подрібніть до однорідної консистенції та відставте.

У тій самій каструлі розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Додайте борошно, сіль і перець.

Постійно помішуйте та готуйте 2 хвилини.

Влийте решту курячого бульйону, постійно помішуючи, поки суміш не закипить.

Додайте подрібнену спаржу та молоко, добре перемішайте.

У невеликій мисці змішайте сметану з однією ложкою гарячого супу до однорідності, потім вилийте суміш назад у суп.

Додайте лимонний сік і перемішайте.

Підігрійте суп до температури подачі, але не доводьте до кипіння. Подавайте одразу.

Крем-суп зі спаржі etorres69/Depositphotos

Підсмажена спаржа з беконом

Інгредієнти:

3 скибочки нарізаного бекону

1 ½ чайної ложки вершкового масла

500 грам свіжої спаржі, порізаної шматочками

1 середня цибулина, тонко порізана

сіль, до смаку

чорний мелений, до смаку

1 столова ложка тертого сиру Пармезан

Приготування:

Бекон викладіть на підігріту сковороду та готуйте на середньому вогні 5 хвилин до хрусткої скоринки. Не забувайте перемішувати.

Злийте надлишки жиру зі сковороди.

Додайте вершкове масло в сковороду і дайте розтанути.

Додайте порізані спаржу та цибулю

Приправте страву сіллю та перцем.

Накрийте кришкою і готуйте, періодично помішуючи, поки спаржа не стане м’якою, приблизно 5 хвилин.

Перекладіть спаржеву суміш на тарілку та посипте пармезаном.

Підсмажена спаржа з беконом repinanatoly/Depositphotos

Яйця Бенедикт зі спаржею й соусом Голландез

Інгредієнти:

Для яєць і спаржі:

2 яйця

2 скибки хліба для тостів

200 г спаржі

30 г вершкового масла

20 г вершкового масла (для хліба)

Для соуса Голландез:

3 жовтки

60 г вершкового масла

1 ст. л. лимонного соку

1 ч.л. води

1 дрібка солі

Яйця Бенедикт зі спаржею й соусом Голландез mrsiraphol/Depositphotos

Приготування:

Спаржа

Очистіть спаржу й бланшуйте 1 хвилину.

Перекладіть в холодну воду, а потім на паперовий рушник.

Потім обсмажте спаржу на 30 г вершкового масла 1 хвилину, додавши трохи солі.

Яйця Бенедикт

У невеликій каструлі закип'ятіть воду.

Розбийте яйце в сито та відправте в воду варитися на 2 хвилини.

Дістаньте шумівкою яйце на паперовий рушник і повторіть процедуру з другим яйцем.

Соус Голландез

Поставте на сотейник з киплячою водою миску, щоб вона не діставала до води.

У невеликій мисці змішайте жовтки, воду й лимонний сік.

Поставте миску на каструлю та помішуйте віничком.

Коли жовтки загустіють до консистенції сметани, додайте розтоплене вершкове масло.

Варіть соус ще 1 хвилину на водяній бані, безперервно помішуючи, потім знімайте миску з каструлі та продовжуйте перемішувати соус ще 1 хвилину, додайте сіль до свого смаку.

Як подавати страву:

Підсмажте 2 шматочки хліба на сковорідці з вершковим маслом.

Поріжте спаржу навпіл.

Викладіть зверху на тости спаржу, на неї яйце й полийте соусом Голландез.