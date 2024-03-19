То працюють чи ні? Що каже нове дослідження про добавки з вітаміном D і кальцієм
Вчені дослідили, чи впливає на здоров'я довготривалий прийом добавок кальцію та вітаміну D.
Результати невтішні – добавки все ще не допомагають, йдеться в журналі Annals of Internal Medicine, пише Forbes.
У дослідженні взяли участь понад 36 тисяч літніх жінок, які вживали комбінації вітаміну D і кальцію протягом 7 років, а потім за ними спостерігали ще 15 років. Вчені хотіли перевірити, чи допоможуть добавки знизити ризик переломів стегна, подовжити життя, уникнути раку та серцево-судинних хвороб.
Приблизно половині жінок призначили щодня приймати вітамін D і кальцій. Їм давали 1000 мг карбонату кальцію і 400 МО (Міжнародних одиниць, тобто кількості речовини) вітаміну D3 щодня. Інша половина учасників приймала таблетки плацебо, але жодна група не знала, що вона приймає.
Протягом 22 років 1817 жінок, які приймали вітаміни, померли від раку. У групі плацебо їх було 1943, тобто на 126 смертей більше.
З іншого боку, 2621 жінка, яка приймала кальцій та вітамін D, померла від серцевих захворювань, проти 2420 жінок у групі плацебо. Таким чином, серед жінок, які приймали вітамін D і кальцій, було зареєстровано на 201 смерть більше, ніж у плацебо.
Отже, загалом прийом харчових добавок, здавалося, не приніс жодної користі, і, звичайно, не зменшив ризик смерті.
Тому лікарі не радять приймати будь-які додаткові вітаміни без призначення лікаря та попередніх досліджень. Потрібно спершу визначити чи є дефіцит вітамінів, а лише потім вживати їх.
Водночас медики радять покращувати свій раціон у зимово-весняний період та залучати продукти, які містять вітаміни та мікроелементи.