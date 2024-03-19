То працюють чи ні? Що каже нове дослідження про добавки з вітаміном D і кальцієм

Вчені дослідили, чи впливає на здоров'я довготривалий прийом добавок кальцію та вітаміну D.

Результати невтішні – добавки все ще не допомагають, йдеться в журналі Annals of Internal Medicine, пише Forbes.

У дослідженні взяли участь понад 36 тисяч літніх жінок, які вживали комбінації вітаміну D і кальцію протягом 7 років, а потім за ними спостерігали ще 15 років. Вчені хотіли перевірити, чи допоможуть добавки знизити ризик переломів стегна, подовжити життя, уникнути раку та серцево-судинних хвороб.

Приблизно половині жінок призначили щодня приймати вітамін D і кальцій. Їм давали 1000 мг карбонату кальцію і 400 МО (Міжнародних одиниць, тобто кількості речовини) вітаміну D3 щодня. Інша половина учасників приймала таблетки плацебо, але жодна група не знала, що вона приймає.

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Протягом 22 років 1817 жінок, які приймали вітаміни, померли від раку. У групі плацебо їх було 1943, тобто на 126 смертей більше.

З іншого боку, 2621 жінка, яка приймала кальцій та вітамін D, померла від серцевих захворювань, проти 2420 жінок у групі плацебо. Таким чином, серед жінок, які приймали вітамін D і кальцій, було зареєстровано на 201 смерть більше, ніж у плацебо.

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Отже, загалом прийом харчових добавок, здавалося, не приніс жодної користі, і, звичайно, не зменшив ризик смерті.

Тому лікарі не радять приймати будь-які додаткові вітаміни без призначення лікаря та попередніх досліджень. Потрібно спершу визначити чи є дефіцит вітамінів, а лише потім вживати їх.

Водночас медики радять покращувати свій раціон у зимово-весняний період та залучати продукти, які містять вітаміни та мікроелементи.