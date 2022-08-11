Чи потрібно додатково давати дітям вітамін D? Пояснення МОЗ

Вітамін D – це так званий "вітамін сонця", який організм синтезує у шкірі під дією сонячного світла.

Він допомагає організму засвоювати кальцій і фосфати, які надходять в організм з їжею, пише Міністерство охорони здоров’я.

Ці мінерали важливі для росту та розвитку кісток, зубів, нервової системи, зміцнення імунітету та запобігання рахіту у немовлят – стану, який викликає послаблення та деформацію кісток.

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У Міністерстві охорони здоров’я та Національній службі охорони здоров'я Великої Британії пояснили, чи потрібно дитині додатково давати вітамін D, зокрема, якщо влітку і так багато сонця.

Скільки вітаміну D потрібно людині і як його отримати?

Приблизно з кінця березня-початку квітня до кінця вересня більшість людей можуть отримувати необхідний їм вітамін D за допомогою сонячного світла.

Це означає, що влітку приймати добавки більшості людей не потрібно.

Дітям від 1 року і дорослим необхідно 10 мікрограмів (400 МО) вітаміну D на день.

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Це стосується вагітних жінок і жінок, які годують груддю, а також людей із ризиком дефіциту вітаміну D.

Водночас дітям до 1 року потрібно від 8,5 до 10 мікрограмів вітаміну D на день.

Зазвичай, щоб здорова дитина отримала свою порцію вітаміну D, достатньо бувати на сонці принаймні 15-30 хвилин на день і вживати продукти, які містять цей вітамін:

жирну рибу (лосось, тунець тощо);

молочні продукти;

яловичу печінку;

яєчні жовтки.

Однак деякі діти ризикують недоотримати вітамін D, пояснює професорка кафедри сімейної медицини Ірина Волошина.

Зокрема, це діти:

які мало часу проводять на вулиці;

з надмірною вагою або ожирінням;

малюки на грудному вигодовуванні;

що проживають у регіонах зі значним забрудненням повітря.

Чи варто приймати добавки вітаміну D?

Восени та взимку потрібно отримувати вітамін D з раціону, оскільки сонця недостатньо для того, щоб організм виробляв вітамін D.

Але оскільки людям важко отримати достатню кількість вітаміну D лише з їжі, лікарі можуть прописувати добавки деяким людям, зокрема вагітним чи мамам, які годують груддю.

Однак у МОЗ наголошують: лише лікар може визначити, чи потрібно дитині приймати вітамін D, та прописати дозування.

Перед прийомом будь-яких вітамінів чи харчових добавок обов'язково порадьтеся зі своїм лікарем.

Не займайтеся самолікуванням, адже високі дози цього вітаміну можуть бути шкідливими для здоров'я!

Що станеться, якщо прийняти забагато вітаміну D?

Прийом надмірної кількості добавок вітаміну D може призвести до накопичення кальцію в організмі (гіперкальціємія).

Це може послабити кістки, зашкодити ниркам та серцю.

Не вживайте більше 100 мікрограмів вітаміну D на день, оскільки це може бути шкідливим, зокрема для вагітних і годуючих грудьми, людей похилого віку та дітей віком від 11 до 17 років.

Діти віком від 1 до 10 років не повинні вживати більше 50 мікрограмів на день.

А малюкам до 12 місяців не можна вживати більше 25 мікрограмів на день.

У Національній службі охорони здоров'я радять завжди консультуватися з лікарем.

"Ви не можете передозуватися вітаміном D через вплив сонячного світла. Але завжди пам’ятайте про те, щоб прикривати або захищати шкіру, якщо ви тривалий час перебуваєте на сонці, щоб зменшити ризик опіків та раку шкіри", – кажуть у відомстві.