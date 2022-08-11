Чи потрібно додатково давати дітям вітамін D? Пояснення МОЗ

Вітамін D – це так званий "вітамін сонця", який організм синтезує у шкірі під дією сонячного світла.
Він допомагає організму засвоювати кальцій і фосфати, які надходять в організм з їжею, пише Міністерство охорони здоров’я.
Ці мінерали важливі для росту та розвитку кісток, зубів, нервової системи, зміцнення імунітету та запобігання рахіту у немовлят – стану, який викликає послаблення та деформацію кісток.
У Міністерстві охорони здоров’я та Національній службі охорони здоров'я Великої Британії пояснили, чи потрібно дитині додатково давати вітамін D, зокрема, якщо влітку і так багато сонця.
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Скільки вітаміну D потрібно людині і як його отримати?
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Приблизно з кінця березня-початку квітня до кінця вересня більшість людей можуть отримувати необхідний їм вітамін D за допомогою сонячного світла.
Це означає, що влітку приймати добавки більшості людей не потрібно.
Дітям від 1 року і дорослим необхідно 10 мікрограмів (400 МО) вітаміну D на день.
Це стосується вагітних жінок і жінок, які годують груддю, а також людей із ризиком дефіциту вітаміну D.
Водночас дітям до 1 року потрібно від 8,5 до 10 мікрограмів вітаміну D на день.
Зазвичай, щоб здорова дитина отримала свою порцію вітаміну D, достатньо бувати на сонці принаймні 15-30 хвилин на день і вживати продукти, які містять цей вітамін:
- жирну рибу (лосось, тунець тощо);
- молочні продукти;
- яловичу печінку;
- яєчні жовтки.
Однак деякі діти ризикують недоотримати вітамін D, пояснює професорка кафедри сімейної медицини Ірина Волошина.
Зокрема, це діти:
- які мало часу проводять на вулиці;
- з надмірною вагою або ожирінням;
- малюки на грудному вигодовуванні;
- що проживають у регіонах зі значним забрудненням повітря.
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Чи варто приймати добавки вітаміну D?
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Восени та взимку потрібно отримувати вітамін D з раціону, оскільки сонця недостатньо для того, щоб організм виробляв вітамін D.
Але оскільки людям важко отримати достатню кількість вітаміну D лише з їжі, лікарі можуть прописувати добавки деяким людям, зокрема вагітним чи мамам, які годують груддю.
Однак у МОЗ наголошують: лише лікар може визначити, чи потрібно дитині приймати вітамін D, та прописати дозування.
Перед прийомом будь-яких вітамінів чи харчових добавок обов'язково порадьтеся зі своїм лікарем.
Не займайтеся самолікуванням, адже високі дози цього вітаміну можуть бути шкідливими для здоров'я!
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Що станеться, якщо прийняти забагато вітаміну D?
Прийом надмірної кількості добавок вітаміну D може призвести до накопичення кальцію в організмі (гіперкальціємія).
Це може послабити кістки, зашкодити ниркам та серцю.
Не вживайте більше 100 мікрограмів вітаміну D на день, оскільки це може бути шкідливим, зокрема для вагітних і годуючих грудьми, людей похилого віку та дітей віком від 11 до 17 років.
Діти віком від 1 до 10 років не повинні вживати більше 50 мікрограмів на день.
А малюкам до 12 місяців не можна вживати більше 25 мікрограмів на день.
У Національній службі охорони здоров'я радять завжди консультуватися з лікарем.
"Ви не можете передозуватися вітаміном D через вплив сонячного світла. Але завжди пам’ятайте про те, щоб прикривати або захищати шкіру, якщо ви тривалий час перебуваєте на сонці, щоб зменшити ризик опіків та раку шкіри", – кажуть у відомстві.
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