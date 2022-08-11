Чи потрібно додатково давати дітям вітамін D? Пояснення МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
8429
11 серпня 2022

Вітамін D – це так званий "вітамін сонця", який організм синтезує у шкірі під дією сонячного світла. 

Він допомагає організму засвоювати кальцій і фосфати, які надходять в організм з їжею, пише Міністерство охорони здоров’я.

Ці мінерали важливі для росту та розвитку кісток, зубів, нервової системи, зміцнення імунітету та запобігання рахіту у немовлят – стану, який викликає послаблення та деформацію кісток.

У Міністерстві охорони здоров’я та Національній службі охорони здоров'я Великої Британії пояснили, чи потрібно дитині додатково давати вітамін D, зокрема, якщо влітку і так багато сонця.

Читайте також: Вітамін D – не панацея, а зловживати ним – небезпечно. Пояснюють лікарі

Скільки вітаміну D потрібно людині і як його отримати?

 Фото: bit245/Depositphotos

Приблизно з кінця березня-початку квітня до кінця вересня більшість людей можуть отримувати необхідний їм вітамін D за допомогою сонячного світла.

Це означає, що влітку приймати добавки більшості людей не потрібно.

Дітям від 1 року і дорослим необхідно 10 мікрограмів (400 МО) вітаміну D на день. 

Це стосується вагітних жінок і жінок, які годують груддю, а також людей із ризиком дефіциту вітаміну D.

Водночас дітям до 1 року потрібно від 8,5 до 10 мікрограмів вітаміну D на день.

Зазвичай, щоб здорова дитина отримала свою порцію вітаміну D, достатньо бувати на сонці принаймні 15-30 хвилин на день і вживати продукти, які містять цей вітамін:

  • жирну рибу (лосось, тунець тощо);
  • молочні продукти;
  • яловичу печінку;
  • яєчні жовтки. 

Однак деякі діти ризикують недоотримати вітамін D, пояснює професорка кафедри сімейної медицини Ірина Волошина.

Зокрема, це діти:

  • які мало часу проводять на вулиці;
  • з надмірною вагою або ожирінням; 
  • малюки на грудному вигодовуванні; 
  • що проживають у регіонах зі значним забрудненням повітря.

Читайте також: Які дієти найкращі та чому? Рейтинг 2022 року

Чи варто приймати добавки вітаміну D?

 Фото: areeya/Depositphotos

Восени та взимку потрібно отримувати вітамін D з раціону, оскільки сонця недостатньо для того, щоб організм виробляв вітамін D.

Але оскільки людям важко отримати достатню кількість вітаміну D лише з їжі, лікарі можуть прописувати добавки деяким людям, зокрема вагітним чи мамам, які годують груддю.

Однак у МОЗ наголошують: лише лікар може визначити, чи потрібно дитині приймати вітамін D, та прописати дозування. 

Перед прийомом будь-яких вітамінів чи харчових добавок обов'язково порадьтеся зі своїм лікарем. 

Не займайтеся самолікуванням, адже високі дози цього вітаміну можуть бути шкідливими для здоров'я

Читайте також: 8 ознак, які вказують на дефіцит вітамінів

Що станеться, якщо прийняти забагато вітаміну D?

Прийом надмірної кількості добавок вітаміну D може призвести до накопичення кальцію в організмі (гіперкальціємія).

Це може послабити кістки, зашкодити ниркам та серцю.

Не вживайте більше 100 мікрограмів вітаміну D на день, оскільки це може бути шкідливим, зокрема для вагітних і годуючих грудьми, людей похилого віку та дітей віком від 11 до 17 років.

Діти віком від 1 до 10 років не повинні вживати більше 50 мікрограмів на день.

А малюкам до 12 місяців не можна вживати більше 25 мікрограмів на день.

У Національній службі охорони здоров'я радять завжди консультуватися з лікарем.

"Ви не можете передозуватися вітаміном D через вплив сонячного світла. Але завжди пам’ятайте про те, щоб прикривати або захищати шкіру, якщо ви тривалий час перебуваєте на сонці, щоб зменшити ризик опіків та раку шкіри", – кажуть у відомстві.

Читайте також: БАДи та коронавірус: чи можуть захистити і полегшити COVID-19 вітаміни С, D, а також цинк




 3987
Суспільство

Годували військових, вивозили людей, а тепер відновлюють будинки: як у Чернігові волонтерить "Іскра добра"

Наталія Найдюк
 13223
Суспільство

"Було важко з тими, хто встиг "наїстися" пропаганди". Історія волонтера, який евакуює людей

Ольга Соколюк
 84167
Суспільство

Видали повістку на блокпості або в іншій області: чи можна від неї відмовитись і які будуть наслідки

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

Годували військових, вивозили людей, а тепер відновлюють будинки: як у Чернігові волонтерить "Іскра добра"

Наталія Найдюк
У Мінкульті розповіли, коли демонтують радянський герб зі щита "Батьківщини-матері"
У Львові школяр розробив потужну зарядну станцію для ЗСУ
Екстрасенси, негативна енергія та духовне зцілення: в Бразилії жінка обдурила матір на 142 мільйони доларів
"Думала, що закрию собою дитину": мама загиблої Лізи розповіла деталі про обстріл Вінниці
На Львівщині скажена куниця покусала трьох жінок
Суспільство

"Було важко з тими, хто встиг "наїстися" пропаганди". Історія волонтера, який евакуює людей

Ольга Соколюк
Суспільство

Видали повістку на блокпості або в іншій області: чи можна від неї відмовитись і які будуть наслідки

Олена Барсукова