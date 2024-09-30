Чому люди розмовляють уві сні і чи варто через це хвилюватися

Понад 60% людей хоча б раз розмовляли уві сні. Часто такі нічні розмови можуть здатися смішними або дивними, але в більшості випадків вони абсолютно безпечні.

Утім, іноді розмова уві сні може свідчити про порушення сну або навіть про певні проблеми зі здоров’ям.

Чому люди розмовляють уві сні і коли це може бути причиною для занепокоєння, розповів спеціаліст з поведінкової медицини сну Мішель Дреруп, пише Cleveland Clinic.

Що таке розмова уві сні?

Розмова уві сні, або сомнілоквія – це акт розмови під час сну. Під час сну люди можуть:

говорити пошепки;

вимовляти фрази звичайним голосом;

кричати окремі слова;

говорити цілими реченнями або проводити діалоги;

видавати незрозумілі звуки з іншими шумами.

Цей тип розмови відноситься до парасомній – порушень сну. На відміну від інших парасомній, як-от лунатизм або розлад харчування під час сну, розмова уві сні зазвичай не є небезпечною, хоча може порушити сон інших людей.

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Чому люди говорять уві сні?

Сон – це складний процес, який впливає на наше здоров'я. Зазвичай один цикл сну триває близько 90 хвилин, і ми потребуємо 4-5 таких циклів на добу, щоб повноцінно відпочити. Якщо наш мозок подразнюється на будь-якому етапі цього циклу, це може вплинути на якість сну.

Розмова уві сні часто виникає через певні порушення або фактори, що заважають нормально спати:

порушення сну (джетлаг);

недосипання;

апное уві сні;

стрес та тривожність;

вживання алкоголю або наркотиків.

У деяких випадках розмова уві сні пов'язана з нашими сновидіннями, але це не завжди так. Такий стан може виникати в будь-якій фазі сну, як під час швидкого (REM), так і глибокого сну.

Іноді розмова уві сні є симптомом інших порушень. Наприклад, при розладі поведінки під час REM-фази люди можуть буквально "грати" свої сновидіння – кричати, бити руками або навіть ходити. Подібне може траплятися і при лунатизмі або нічних кошмарах.

Чи варто хвилюватися?

У більшості випадків розмова уві сні – це нешкідливий феномен. Але якщо такі розмови починаються раптово в дорослому віці, супроводжуються криками, відчуттям страху або агресивними діями, варто проконсультуватися з лікарем. Це може бути ознакою серйозніших порушень сну, які потребують уваги фахівця.

Як припинити розмовляти уві сні?

Якщо ваша нічна балаканина заважає вам або тим, хто спить поруч, найкращий спосіб зменшити кількість таких епізодів – це покращити якість сну. Допомогти з цим може:

регулярний графік сну;

7-9 годин сну щодня;

відмова від екранів перед сном;

контроль стресу;

обмеження алкоголю;

уникнення кофеїну перед сном;

регулярні фізичні вправи.

Якщо ці поради не допомагають, варто пройти дослідження сну. Воно допоможе з’ясувати, що відбувається з організмом під час сну і чи є причини для занепокоєння.

Раніше ми розповідали, що так звані "нічні сови" – люди, які лягають спати пізно, – демонструють кращі результати тестів на інтелект, мислення, час реакції та пам’ять, ніж ті, хто засинає рано.