Допомога для немовлят із патологіями: хто і в яких медзакладах може скористатися послугами

В Україні 90 медичних закладів надають безкоштовну допомогу недоношеним немовлятам та тим, які народилися із складними патологіями. Послуги для таких малюків покриває Програма медичних гарантій.

Про це "УП. Життя" повідомили в Національній службі здоров’я України.

Якщо при огляді вагітної лікар-гінеколог виявив у неї чи плода проблеми, які ускладнюватимуть пологи або викликатимуть їх передчасно, він скерує породіллю народжувати у лікарню, яка надає неонатальну допомогу.

"Від початку 2024 року вже 9 215 малюків, які народилися передчасно або мали складну патологію, отримали допомогу в межах Програми медичних гарантій. Всі послуги для цих діток є безоплатними", – каже голова НСЗУ Наталія Гусак.

У 2024 році тариф на таку меддопомогу становить 8735 гривень, але до нього також застосовують коефіцієнти. До прикладу, за лікування одного новонародженого дитяти з вагою 1000-1499 грамів, яке потребує або штучної вентиляції легень більше чотирьох діб, або проведення операцій, медичний заклад отримає майже 195 тисяч гривень.

За лікування немовляти, маса якого на момент народження коливається в межах від 750 до 999 грамів – майже 422 тисячі гривень, а з вагою, меншою за 750 грамів, – понад 551 тисячу гривень.

Тариф покриває витрати на:

інтенсивну терапію для новонароджених, а також необхідне лікування для стабілізації їхнього стану;

інструментальні та лабораторні дослідження;

забезпечення дихання, зокрема штучну вентиляцію легень;

препарати та витратні матеріали на всіх етапах лікування.

Ознайомитися з переліком закладів, які мають контракт із НСЗУ на надання допомоги новонародженим, можна на інтерактивній мапі.

Перейшовши за посиланням, необхідно обрати область проживання та групу послуг – "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках".

Також для отримання інформації можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Раніше ми розповідали, де українці та українки можуть безкоштовно лікуватися від безпліддя і хто та за яких умов може скористатись такими послугами.