Українці можуть безкоштовно лікувати безпліддя у 12 медзакладах: перелік

Національна служба здоров’я України уклала договори з 12 лікарнями, де лікуватимуть безпліддя безкоштовно у межах Програми медичних гарантій.

Як зазначили у Міністерстві охорони здоров’я, на це виділили 1,87 мільярда гривень. За ці кошти планують провести 30 тисяч циклів лікування. Враховуючи той факт, що успіх процедури в середньому становить 30%, у МОЗ розраховують, що приблизно 10 тисяч українських пар зможуть стати батьками.

“Народжуваність в Україні падає не перший рік. Велика війна призвела до погіршення ситуації. Для того, щоб допомогти людям, які мріють відчути радість батьківства, цьогоріч ми запустили програму лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Відповідний пакет послуг включений до Програми медичних гарантій”, – розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Наразі безкоштовно лікувати безпліддя в Україні можна у 12-ти медзакладах.

Київ та Київська область

ТОВ “НАДІЯ”,

ТОВ “ГАРМОНІЯ КРАСИ”,

ТОВ “Медичний центр “ДОБРОБУТ-ПОЛІКЛІНІКА””,

ТОВ “МІРУМ”,

ТОВ “Родинне джерело”,

ТОВ “НЕОМЕД 2007”.

Дніпропетровська область:

ТОВ “ЕКОДНІПРО”;

ТОВ “СКАЙ-ВІННЕР”;

Львівська область

ТОВ “Клініка професора Стефана Хміля”

Одеська область

ТОВ “Клініка репродуктивної медицини “НАДІЯ ОДЕСА””

Чернівецька область

Колективний заклад охорони здоров’я “Медичний центр лікування безпліддя”

Рівненська область

Комунальний медичний заклад “Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука” Рівненської обласної ради.

Список медичних закладів будуть оновлювати, додали у МОЗ. Стежити за цим переліком можна на порталі НЗСУ.

Медичні послуги за пакетом “Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій” надають за умови попередньо встановленого діагнозу “Жіноче безпліддя” або “Чоловіче безпліддя”. Вік пацієнтки на момент початку циклу має бути не більше 40 років.

Медичний заклад для лікування можна обирати самостійно із переліку тих, які уклали договір з НСЗУ.

Якими медичними послугами можна скористатись безкоштовно?



усі необхідні консультації та обстеження;



стимуляція яєчників для жінок, яким проводитимуть ЕКЗ;



аспірація фолікулів яйників (процедура, при якій за допомогою голки витягують рідину з фолікулів. Це роблять під контролем УЗД, щоб візуалізувати фолікули та голку);



знеболення на всіх етапах лікування;



отримання сперми від чоловіка, її обробка та підготовка до запліднення;



запліднення яйцеклітин;



контроль за станом жінки до настання вагітності;



забезпечення усіма препаратами, які необхідні для проведення всіх етапів штучного запліднення.

Раніше ми розповідали, що приблизно кожна шоста людина у світі є безплідною.