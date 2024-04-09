Де і як отримати безкоштовне щеплення від сказу? Алгоритм дій від МОЗ

У кожній області України діють центри антирабічної допомоги – у них пацієнти з підозрою на інфікування сказом можуть отримати медичну допомогу, зокрема вакцинуватися.

Про це нагадує Міністерство охорони здоров'я.

Якщо людину вкусила чи подряпала тварина (дика, безпритульна чи домашня) необхідно обробити уражене місце. Для цього слід ретельно, щонайменше 10 хвилин, промивати ділянку водою з милом, а після обробки рани – накласти стерильну пов’язку та звернутися по медичну допомогу.

Навіть потрапляння слини тварини на пошкоджені шкірні покриви може бути показанням до початку лікування, стверджують у МОЗ.

"На рівні медзакладів кожної області визначені центри антирабічної допомоги: вони забезпечені вакцинами, лікарі центрів надають медичну допомогу пацієнтам, які звертаються у разі укусів, подряпин, ослинень тваринами; здійснюють первинну обробку; призначають і здійснюють курс антирабічних щеплень за потреби", – пояснює заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Дізнатися місце розташування таких центрів можна за посиланням або ж у контакт-центрі МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

"Сказ – це вірусна смертельна інфекція, розвитку якої у людини можна запобігти, якщо своєчасно провести вакцинацію. Антирабічні щеплення запобігають виникненню захворювання сказом у 96-99 % випадків", – наголошують у міністерстві.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, у 2023 році по антирабічну допомогу звернулися понад 56 тисяч людей і майже 22 тисячі з них отримали щеплення.

Раніше ми писали про те, що таке сказ та чому він небезпечний для здоров'я людини.