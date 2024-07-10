Вчені кажуть, що знайшли "швидкий тест" для ранньої діагностики аутизму

Вчені виявили особливості в мікробах кишківника людей з аутизмом – це відкриває нові можливості для швидкої та доступної діагностики розладу у ранньому віці.

Звичайний аналіз калу може стати основою для неінвазивного та доступного тесту, який допоможе лікарям діагностувати аутизм набагато раніше, ніж це вдається зазвичай.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Nature Microbiology, пише The Guardian.

"Зазвичай діагностика аутизму займає від трьох до чотирьох років, і більшість дітей отримують діагноз у віці шести років. Наш метод аналізу мікробіому показує високу ефективність у дітей до чотирьох років, що може допомогти діагностувати аутизм раніше", – пояснює професор Ці Су з Китайського університету в Гонконзі.

ВІДЕО ДНЯ

Останнім часом рівень діагностування аутизму значно зріс через підвищену обізнаність і розширення критеріїв для діагностики. У багатьох країнах приблизно одна людина зі ста має аутизм.

Хоча генетика відіграє ключову роль, дослідження показують, що фактори навколишнього середовища, як-от вік батьків, ускладнення при народженні та вплив забрудненого повітря або пестицидів під час вагітності, також можуть впливати на розвиток аутизму.

Ознаки аутизму можуть варіюватися: у дітей – відсутність реакції на своє ім'я, у дорослих – труднощі з порозумінням з іншими людьми та виникнення тривожності, якщо їхній щоденний розпорядок змінюється.

Попередні дослідження виявили зв'язок між мікробіомом кишківника та аутизмом, але тоді не було чітко зрозуміло, чи це причина, чи наслідок, чи просто кореляція.

Щоб дослідити це питання, Су та його колеги проаналізували зразки калу 1 627 дітей віком від одного до тринадцяти років. Дехто з них мав аутизм. Науковці перевірили зразки на наявність бактерій, вірусів, грибків та інших мікробів.

У дослідженні вчені описують, як мікроби в кишківнику відрізнялися у дітей з аутизмом та без нього. Вони виявили зміни у 51 типі бактерій, 18 вірусах, 14 археях, 7 грибках та 12 метаболічних шляхах у дітей з аутизмом. Використовуючи штучний інтелект, вчені змогли з точністю до 82% ідентифікувати дітей з аутизмом на основі 31 мікроба та біологічних функцій у травній системі.

Також вони виявили, що у дітей з аутизмом були порушені різні метаболічні шляхи, пов'язані з енергією та нейророзвитком.

"Мікробіом не обовʼязково є причиною аутизму, але він може впливати на його прояви та тяжкість симптомів", – пояснив Су.

Ці відкриття можуть призвести до розробки персоналізованих методів лікування, як-от дієта або вживання пробіотиків, для пригнічення симптомів аутизму.

Команда вчених зараз проводить клінічні випробування, щоб дослідити, чи можуть зразки калу допомогти виявити аутизм у дітей віком від одного року.

Доктор Домінік Фарсі з Королівського коледжу в Лондоні вважає, що результати дослідження мають великий потенціал для діагностичної практики, але потрібні подальші дослідження для підтвердження цих висновків.

"Ці результати можуть стати великим кроком до покращення методів діагностики аутизму", – сказав він.

Незалежна консультантка з питань харчування та здоров'я шлунково-кишкового тракту Елізабет Лунд вважає, що зараз існує велика черга на обстеження дітей та дорослих.

"Нинішній процес дуже тривалий, і не вистачає фахівців, які можуть провести належну діагностику. Очевидно, що дослідження потрібно повторити в інших групах та популяціях по всьому світу, але цей підхід може запропонувати новий і більш автоматизований шлях до діагностики в майбутньому", – говорить Лунд.

Раніше ми розповідали, що американські вчені використали штучний інтелект і віртуальну реальність для створення мапи мозку, яка може допомогти дослідити хворобу Альцгеймера та аутизм.