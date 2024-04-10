Як дотики та обійми можуть впливати на самопочуття людей? Дослідження

Фізичні дотики можуть покращити самопочуття та сприяти зменшенню рівня депресії та тривоги.

До цього висновку дійшла команда вчених з Німеччини та Нідерландів у ході дослідження, опублікованому в журналі Nature Human Behaviour, пише The New York Times.

Науковці проаналізували дані 137 багаторічних досліджень щодо дотиків, погладжувань, обіймів тощо. Дослідження були покликані відстежити реакцію людей, до яких певним чином торкалися фізично під час експерименту – або торкалися об’єкта, як-от нечіткої м’якої іграшки – з такими ж людьми, які цього не робили.

Наприклад, одне з досліджень показало, що щоденні 20-хвилинні масажі протягом 6 тижнів у людей похилого віку з деменцією сприяли зниженню агресії та рівню маркера стресу в крові.

Позитивні ефекти були особливо помітні у недоношених дітей, коли вони мали контакт "шкіра до шкіри". Про це заявив дослідник Нідерландського інституту неврології та один з авторів дослідження Фредерік Мішон.

Вчені також виявили цікаві закономірності. Наприклад, для хворих літніх людей дотик був важливіший, ніж для здорових. При цьому для них не мало значення, хто саме їх торкався – знайома людина чи медичний працівник.

"Інший дуже інтригуючий висновок, який потребує додаткового вивчення, полягає в тому, що новонароджені діти отримують більше користі від дотику своїх батьків, ніж від дотику незнайомої людини", – сказав дослідник з Університету Гельсінкі у Фінляндії Вілле Хар’юнен.

Науковці припускають, що немовлята більше "цінують" дотик батьків через їхній запах або особливості того, як вони їх тримають.

Дослідники виявили й гендерні відмінності у потребі дотиків. Жінки потребують їх більше та частіше.

Під час пандемії COVID-19 люди перебували в ізоляції, що, на думку вчених, могло сприяти розвитку депресії та тривоги у самотніх осіб.

Деякі дослідження показали, що дотик до голови має більш сприятливий ефект, ніж дотик до тулуба. Вчені припускають, що це може бути пов’язано з більшою кількістю нервових закінчень на обличчі та шкірі голови.

Діти більше потребують дотиків батьків Depositphotos/HayDmitriy

Цікавим спостереженням було й те, що мешканцям ​​Південної Америки було приємніше відчувати доторки, ніж мешканцям північних регіонів США або Європи. Доктор Мішон вважає, що певну роль може відігравати культура. Але наразі досліджень у цьому напрямку замало, щоб робити такі висновки.

Науковці також зауважили, що типи дотиків, які розглядалися в цих дослідженнях, були позитивним досвідом, з яким добровольці погодилися.

"Якщо хтось не відчуває дотику як приємне, це, швидше за все, викличе у нього стрес", – сказав доктор Мішон.