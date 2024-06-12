Болить те, чого більше не існує. Чому виникає фантомний біль та як з ним впоратись

Можливо, ви й раніше чули про фантомні болі.

Можливо, бачили про це в кіно чи використовували як метафору.

Наприклад, казали "фантомні сирени" чи "фантомні вибухи", коли вам лише здавалося, що ви їх чуєте. От тільки фантомний біль "не здається". Він відчувається по-справжньому.

Наразі це реальність величезної кількості людей. І кількість цих людей буде збільшуватись.

Якщо бути точнішими, то, як пише видання The Wall Street Journal, за 17 місяців повномасштабної війни близько 50 тисяч українців втратили руки чи ноги.

Масштаби ампутації кінцівок сягають Першої світової війни.

Приблизно половина людей з ампутаціями перенесе фантомні болі.

Тож час поговорити про фантомний біль як про серйозну проблему українського суспільства.

А головне, зрозуміти – як допомогти собі або близькій людині.

Снайперка на псевдо "Фенікс" після поранення Фото UNBROKEN Ukraine

Що таке фантомні болі?

Павло Бреус, артилерист, втратив ногу під час виконання бойового завдання.

Розповідає, що спочатку болю не було, він просто побачив, що обидві ноги "ніби скоротилися" (одну ногу бійцю потім все ж таки врятували).

"Потім почав приходити до тями, й найбільш болючий момент був тоді, коли мене тягли на еваку. Ще промайнула думка "ноги нема, а як болить", але по ходу це було не так, бо тоді ноги ще "трималися", ампутацію виконали вже потім.

Перші тиждень-два фантомні болі були, але були й не фантомні, і вони були присутні ніби як на рівних. Пік я відчув, коли на фантоми перестало діяти звичайне знеболення (я лежав під спінальною анестезією, і в принципі не відчував ніг, але фантомні болі відчував), – згадує він.

Тобто фантомний біль – це біль, який людина відчуває на місці ампутованої кінцівки. Дивно, коли болить те, чого ніби як більше не існує, але цей біль реальний.

Цей біль може бути помірним, а може бути дуже інтенсивним. Може тривати декілька секунд, а може виснажувати людину протягом днів.

Іноді людину можуть турбувати не лише болі.

А також:

Фантомні відчуття. Так ніби ампутована кінцівка все ще присутня. Людина не відчуває біль, але може відчувати свербіж, тиск, щось, що нагадує дотик, вібрації. Можна навіть "забути", що ноги немає, і спробувати стати на обидві, як раніше.

Залишковий біль у кінцівках. Це біль, який вражає частину вашої кінцівки (куксу), яка залишилася на тілі після ампутації. Залишковий біль часто має конкретну медичну причину, наприклад інфекцію або пошкодження нерва.

Асистент фізичного терапевта Святослав Яримович наголошує, що дуже важливо не плутати "фантомні болі" та "фантомні відчуття":

"Ми вели якось воїна в еваку і він не мав ноги, але казав: почухайте мені п’ятку. Хоча її вже не було. Так, це дискомфорт і з цим потрібно працювати. Але це не болі".

Фантомний біль може мати дуже різни больові прояви.

У когось це буде печіння, в когось – оніміння. Хтось відчуватиме поколювання чи відчуття, ніби тобі "крутить ноги/руки".

Загалом цей тип болю спостерігають протягом перших 6 місяців після ампутації.

Поступово біль послаблюється та вщухає. Проте в окремих випадках може тривати з різною інтенсивністю до 2 років.

Чому такий біль виникає?

Як пояснює Святослав Яримович, часто цей біль виникає, бо головний та спинний мозок посилають нашому тілу плутані сигнали. Мозок ніби "божеволіє", він не розуміє, що відбувається і що кінцівки вже немає. Де ж кінцівка? Йому треба послати сигнал, що щось не так.

"А найяскравіший сигнал – це біль", – пояснює експерт.

Отож вашому мозку також треба звикнути, що якоїсь частини тіла більше не існує. Він намагається переорганізувати сенсорні сигнали.

Наш мозок вибудовує карту відповідно до всього досвіду, який ми встигли набути в житті.

У цій карті, як ви вже могли здогадатись, є місцина і для всіх частин вашого тіла. І от коли якась частина вашого тіла втрачається, то мозок може перенести частину інформації в інше місце. Наприклад, описувалися випадки, що щоб втомити фантомний свербіж в ампутованій руці, треба було… почухати щелепу.

Яремович додає, що є низка методів, які можуть допомогти швидко впоратись з фантомними болями.

І один з найкращих – це фізична терапія.

"Як тільки ми починаємо навантажувати куксу, працювати з протезом чи підготовчим протезом, то фантомні болі зникають в 70% людей, які перенесли ампутацію. Мозок реагує на навантаження та протезування і ніби "каже": О, друже, ти якось це відростив. Все, тепер я спокійний", – пояснює Яримович.

Коаліція людей з ампутаціями США також наголошує, що для менеджменту фантомних болів важливий різносторонній підхід.

Фізичний терапевт пояснює, що з медикаментозної терапії ефективна терапія ботулотоксином (більш відомий в побуті як ботокс).

"Препарат вводиться в певні тригерні точки кукси, які визначає лікар. Інша методика – операційне втручання, яке видаляє неврому.

Що таке неврома? Це нерв, який розростається хаотично. Він "звик" давати сигнали. Була п’ятка, вона наступала на землю, нерв давав сигнал. П’ятки немає – нерв не знає, що робити. Видалення невроми може допомогти людині", – каже фахівець.

Дзеркальна терапія

Цей метод варто виділити окремо, адже, певно, це один з небагатьох методів фізичної терапії, який відомий широкому загалу до того, як проблема ампутацій та фантомних болей стала такою поширеною в нашому суспільстві.

Суть терапії полягає в тому, щоб "обдурити" мозок. Розмістити дзеркало так, щоб створювалась ілюзія, що у вас знову є кінцівка. Роблячи рухи здоровою рукою чи ногою мозку видається, що нарешті є "загублена" рука чи нога і можна "розслабитись".

То чи працює дзеркальна терапія?

Так.

Дослідження показують, що орієнтовно 50% людей з ампутаціями після серій занять з дзеркальною терапією відчувають значне послаблення болю.

Отож, спробувати цю доступну терапію точно варто.

Для неї є лише одна умова – друга кінцівка має бути присутньою та здоровою. Тому Павлу Бреусу через пошкодження другої ноги цей метод не підійшов.

Не підійде він і тим людям, які втратили обидві руки чи ноги.

При правильному підході прибрати фантомні болі та покращити якість життя – цілком реально. Поки йде робота над усуненням причини, вам можуть прописати різні типи знеболювальних. Це можуть бути й опіоїди й нестероїдні протизапальні препарати. В деяких випадках можуть призначити антидепресанти, бета-блокатори, релаксанти тощо.

Іноді дуже неочікувані речі можуть тригернути біль:

куріння;

статевий акт;

перебування на холоді;

дефекація тощо.

Обов'язково повідомте про це своєму лікарю. Попросіть допомогу впоратись з тригером там, де це можливо.

Наприклад, патчі з тютюном можуть допомогти кинути курити.

Впоратись з закрепом допоможе не відчувати біль, коли ви йдете в туалет.

Командна робота лікарів, пацієнта та фізичного терапевта прибере цей важкий прояв – фантомні болі – і допоможе відновитись ефективніше.

Іноді фантомний біль може перерости в хронічний, боротьба з яким іноді триває все життя.

Тому так важливо вчасно почати менеджмент болів після ампутації.

Наталя Бушковська, спеціально для УП. Життя