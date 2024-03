Дієта за ДНК: вчені пояснили, яке харчування може запобігти розвитку діабету 2-го типу

Британські вчені встановили, як дієта впливає на гіперглікемію. Їхнє відкриття може допомогти людям, які мають переддіабетний стан, зупинити розвиток невиліковної хвороби, скоригувавши своє харчування.

Пілотне дослідження експертів з Імперського коледжу Лондона опубліковане в National Institute for Health and Care Excellence. У ньому взяли участь 148 учасників із високим рівнем цукру в крові та ризиком розвитку діабету 2-го типу, пише The Science Times.

Вони розробили 26-тижневе персоналізоване меню на основі ДНК. Дослідження показало, що персоналізовані рекомендації щодо харчування на основі генетичної інформації були більш ефективними для зниження рівня глюкози в крові, ніж стандартні дієтичні консультації.

Це пояснюють тим, що людям, які генетично схильні до хронічних захворювань, як-от ожиріння, гіпертонії, високого рівня холестерину в крові або діабету 2-го типу, варто індивідуально скоригувати співвідношення кількості вуглеводів, жирів, білків та інших макроелементів, які вони споживають.

Наразі вченим потрібні більш масштабні випробування, аби переконатися, що новий підхід можна застосувати у клінічній практиці.

Раніше ми повідомляли, що науковці б’ють на сполох через надмірне вживання людьми ультраобробленої їжі. Вони назвали популярні продукти, які провокують рак, діабет, а також метаболічні й навіть психічні розлади.



Анжеліка Талабан, "УП. Життя"