Навіщо люди кліпають? Учені вважають, що не лише для очищення ока

Кліпання, крім очищення і зволоження ока, також є засобом зберегти концентрацію й різкість зору.

Кліпання очима не просто зволожує очі, додатково очищає їх поверхню від пилу та інших забруднень, а й допомагає підтримувати чіткість зору, адже є етапом процесу обробки інформації.

Дослідники мозку та когнітивних функцій із Рочестерського університету (США) звернули увагу на те, що середня частота моргання в людей більша, ніж потреба зволожувати око, пише MedicalXpress

До свого дослідження, в ході якого відслідковували реакції організму на рефлекторне та умисне кліпання, вони залучили 12 осіб.

Учені спостерігали за активністю зорової кори – частини мозку, яка відповідає за обробку візуальної інформації. Вони виявили, що заплющення очей спричиняє зниження активності мозку, але їхнє розплющення призводить до різкого стрибка в діяльності органу.

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Цікаво, що відразу після моргання активність набуває вищого рівня, ніж був перед закриттям повік.

Вивчивши зміну характеристик ока під час цього процесу, науковці виявили, що кожне моргання збільшує потужність візуальних сигналів. Цей процес передбачає зміну інтенсивності світла, яке потрапляє на сітківку ока.

Незважаючи на миттєву втрату джерела інформації, коли повіки заплющені, моргання сприяє збереженню гостроти зору, допомагаючи мозку обробляти постійний потік візуальної інформації.

Попередні дослідження демонстрували, що кліпання очима, крім очищення і зволоження ока, також є засобом зберегти концентрацію на предметі. Завдяки цьому процесу потік інформації розділяється на менші фрагменти, що є більш простими для сприйняття та опрацювання.

До того вчені також фіксували сповільнення в нервовій активності під час заплющення очей. Припускали, це відіграє роль запобіжника надмірної стимуляції.

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