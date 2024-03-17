Чи врятуєте ви потерпілого? 12 питань про кровотечу, турнікети та такмед

ганчіркою обмотаю Єдиним дієвим способом зупинки масивної кровотечі є турнікет. Є кілька типів: кожен має свої особливості. Найпопулярнішими є турнікет CAT gen 7. Тож перш ніж хапати перший-ліпший турнікет, треба навчитись правильно його накладати: стропою треба обгорнути кінцівку, протягнувши стропу у щілину пряжки, вибрати всю слабину, зробивши перший тур максимально щільним (це критичний крок при накладанні турнікета), заклеїти липучку до фіксатора. Потім – почати обертати вороток до зупинки кровотечі, зафіксувати вороток у фіксаторі, за можливості перевірити відсутність пульсу. Надійно закріпити залишок стропи, та заліпити стрічку фіксації. Якщо умови дозволяють, записати час накладання турнікета.Важливо не накладати турнікет на суглоб. Якщо кровотеча зупинилася, але пульс іще відчутний, не затягуйте джгут сильніше. В такому разі треба накласти другий джгут над першим, щоб зменшити ушкодження м’язів і нервів. накладу джгут Єдиним дієвим способом зупинки масивної кровотечі є турнікет. Є кілька типів: кожен має свої особливості. Найпопулярнішими є турнікет CAT gen 7. Тож перш ніж хапати перший-ліпший турнікет, треба навчитись правильно його накладати: стропою треба обгорнути кінцівку, протягнувши стропу у щілину пряжки, вибрати всю слабину, зробивши перший тур максимально щільним (це критичний крок при накладанні турнікета), заклеїти липучку до фіксатора. Потім – почати обертати вороток до зупинки кровотечі, зафіксувати вороток у фіксаторі, за можливості перевірити відсутність пульсу. Надійно закріпити залишок стропи, та заліпити стрічку фіксації. Якщо умови дозволяють, записати час накладання турнікета.Важливо не накладати турнікет на суглоб. Якщо кровотеча зупинилася, але пульс іще відчутний, не затягуйте джгут сильніше. В такому разі треба накласти другий джгут над першим, щоб зменшити ушкодження м’язів і нервів. накину турнікет вище місця кровотечі Єдиним дієвим способом зупинки масивної кровотечі є турнікет. Є кілька типів: кожен має свої особливості. Найпопулярнішими є турнікет CAT gen 7. Тож перш ніж хапати перший-ліпший турнікет, треба навчитись правильно його накладати: стропою треба обгорнути кінцівку, протягнувши стропу у щілину пряжки, вибрати всю слабину, зробивши перший тур максимально щільним (це критичний крок при накладанні турнікета), заклеїти липучку до фіксатора. Потім – почати обертати вороток до зупинки кровотечі, зафіксувати вороток у фіксаторі, за можливості перевірити відсутність пульсу. Надійно закріпити залишок стропи, та заліпити стрічку фіксації. Якщо умови дозволяють, записати час накладання турнікета.Важливо не накладати турнікет на суглоб. Якщо кровотеча зупинилася, але пульс іще відчутний, не затягуйте джгут сильніше. В такому разі треба накласти другий джгут над першим, щоб зменшити ушкодження м’язів і нервів.