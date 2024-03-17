Чи врятуєте ви потерпілого? 12 питань про кровотечу, турнікети та такмед

У світі існує понад 160 видів турнікетів, але дієвими визнають менше ніж 10. В Україні про це знають дуже добре, адже ціна помилки – людське життя.
З початком повномасштабного вторгнення в країну стали завозити різноманітні варіанти за ціною та якістю.
Як добре ви обізнані в цій темі? Розберемося разом із фахівцями PULSE, благодійного фонду, що розвиває такмед в Україні.
Ви бачите, що людина лежить без свідомості. Які ваші дії?
Ви побачили рясну кровотечу яскраво-червоного кольору з руки. У вас на вибір джгут, ганчірка і турнікет. Що ви виберете для зупинки крові?
До речі, як працює турнікет?
Перед вами поранена людина, якій за ознаками необхідно накласти турнікет. Ви накладете турнікет:
Як зрозуміти, що турнікет ефективно спрацював?
Ви наклали пораненому турнікет, але вже минуло 2 години. Чи варто час від часу послаблювати турнікет, щоб постачати кров до кінцівки:
Яке з нижче описаних поранень потребує застосування турнікета?
Чи правда, що після накладання турнікета людина обов’язково втратить кінцівку?
Коли відбувається остаточна зупинка кровотечі?
У постраждалого починаються судоми. Ваші дії:
У людини з травмою грудей поверхневе і прискорене дихання. У неї ймовірно:
Добре, людина дихає, лишаємо її лежати як є?